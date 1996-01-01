В путинской приемной посадили Татьяну Заболотную

Во Владивостоке в конце августа открыли общественную приемную Владимира ПУТИНА. Она располагается в самом центре города: на Светланской, 29. Отметим, что приемная не премьера Путина, а Путина - председателя партии "Единая Россия". На должность руководителя приемной утверждена депутат Законодательного собрания Приморского края Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. Основная функция общественной приемной председателя партии "Единая Россия" - непосредственный прием граждан, анализ основных социально-экономических проблем края и партийных проектов, реализуемых в Приморье. Прием граждан будет проводиться каждый день, кроме выходных, а вести его будут депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также краевые депутаты, добавим - единороссы.