Мэр Пушкарев пообещал построить пять новых детских садов к 2010 году

По словам мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, до конца этого года в городе появятся садики на 600 мест. В следующем году начнется строительство новых детских садов, и к концу 2010 г. будет построено 5-6 детских садов за счет городского бюджета.

Как отметил глава города, если будет финансирование из краевого бюджета, то можно построить больше. Кроме того, по его словам, мэрия будет создавать условия для частных инвесторов, чтобы они максимально быстро могли получить помещения или земли для строительства детских садов.