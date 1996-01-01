Округ № 1 Владивостока становится "горячим"

12 октября предстоят довыборы в Законодательное собрание края по одномандатному избирательному округу № 1. Напомним, это место стало вакантным после избрания депутата ЗакСа Приморья Руслана КОНДРАТОВА в Государственную Думу РФ в декабре 2007 г. "Первомайка" во Владивостоке всегда была горячей точкой в выборных баталиях. А нынче битва здесь обещает разыграться покруче. В борьбу за единственное свободное кресло в ЗакСе включаются политические тяжеловесы.

Первым назвали имя экс-депутата Госдумы РФ Владимира ГРИШУКОВА, который, как известно, после декабрьских выборов в Госдуму остался не у дел. И действительно, на прошлой неделе первый секретарь комитета приморского краевого отделения Коммунистической партии РФ официально был выдвинут в качестве кандидата и как член партии, представленной в парламенте страны, имеет право регистрироваться без залога и сбора подписей. Можно сказать, что он - кандидат № 1.

Как сообщил источник в региональном совете единороссов, на партийном праймериз в округе одержал победу депутат городской Думы Леонид ПРЕМИНГЕР, он же руководитель приморского бизнес-клуба "Диалоги" при партии "Единая Россия". На заседании регионального политсовета его кандидатура, как и ожидалось, была одобрена. Однако в единоборство двух сильнейших партий вмешался известный приморский оппозиционер, экс-депутат краевой думы и бывший первый вице-мэр Владивостока, а ныне депутат гордумы Николай МАРКОВЦЕВ. Он уже стал вторым кандидатом на дополнительных выборах краевого депутата. Что интересно, на сей раз Марковцев не стал заручаться поддержкой местной "Справедливой России", в рядах которой царят растерянность и неуверенность, а воспользовался правом самовыдвижения, явно рассчитывая на популярность среди городских избирателей.

Неожиданно решили добавить своей "краски" в выборную кампанию местные националисты. 29 августа во Владивостоке на общем собрании соратников Приморская националистическая общественная организация "Союз Славян" выдвинула своего лидера Александра КОМАРОВА.

Как сообщили источники "ЗР", обсуждение было бурным, националисты разделились во мнениях. Одни считают, что участвовать в законных выборах - это не их метод, еще не пришел их час для вхождения во власть, народ не поддержит на выборах. Но верх одержало мнение других: участвовать в выборах (на победу националисты еще не замахиваются) - значит приобрести опыт легальной политической борьбы и на законном основании пропагандировать свои идеи.

Впрочем, список претендентов на одно место в краевой парламент может расшириться. Согласно данным крайизбиркома, имеют право выдвинуть своих кандидатов 15 российских партий, 13 из которых зарегистрированы в Приморье. Но основные фавориты борьбы, пожалуй, уже заявлены.