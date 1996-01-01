Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Округ № 1 Владивостока становится "горячим"
12 октября предстоят довыборы в Законодательное собрание края по одномандатному избирательному округу № 1. Напомним, это место стало вакантным после избрания депутата ЗакСа Приморья Руслана КОНДРАТОВА в Государственную Думу РФ в декабре 2007 г. "Первомайка" во Владивостоке всегда была горячей точкой в выборных баталиях. А нынче битва здесь обещает разыграться покруче. В борьбу за единственное свободное кресло в ЗакСе включаются политические тяжеловесы.
Первым назвали имя экс-депутата Госдумы РФ Владимира ГРИШУКОВА, который, как известно, после декабрьских выборов в Госдуму остался не у дел. И действительно, на прошлой неделе первый секретарь комитета приморского краевого отделения Коммунистической партии РФ официально был выдвинут в качестве кандидата и как член партии, представленной в парламенте страны, имеет право регистрироваться без залога и сбора подписей. Можно сказать, что он - кандидат № 1.
Как сообщил источник в региональном совете единороссов, на партийном праймериз в округе одержал победу депутат городской Думы Леонид ПРЕМИНГЕР, он же руководитель приморского бизнес-клуба "Диалоги" при партии "Единая Россия". На заседании регионального политсовета его кандидатура, как и ожидалось, была одобрена. Однако в единоборство двух сильнейших партий вмешался известный приморский оппозиционер, экс-депутат краевой думы и бывший первый вице-мэр Владивостока, а ныне депутат гордумы Николай МАРКОВЦЕВ. Он уже стал вторым кандидатом на дополнительных выборах краевого депутата. Что интересно, на сей раз Марковцев не стал заручаться поддержкой местной "Справедливой России", в рядах которой царят растерянность и неуверенность, а воспользовался правом самовыдвижения, явно рассчитывая на популярность среди городских избирателей.
Неожиданно решили добавить своей "краски" в выборную кампанию местные националисты. 29 августа во Владивостоке на общем собрании соратников Приморская националистическая общественная организация "Союз Славян" выдвинула своего лидера Александра КОМАРОВА.
Как сообщили источники "ЗР", обсуждение было бурным, националисты разделились во мнениях. Одни считают, что участвовать в законных выборах - это не их метод, еще не пришел их час для вхождения во власть, народ не поддержит на выборах. Но верх одержало мнение других: участвовать в выборах (на победу националисты еще не замахиваются) - значит приобрести опыт легальной политической борьбы и на законном основании пропагандировать свои идеи.
Впрочем, список претендентов на одно место в краевой парламент может расшириться. Согласно данным крайизбиркома, имеют право выдвинуть своих кандидатов 15 российских партий, 13 из которых зарегистрированы в Приморье. Но основные фавориты борьбы, пожалуй, уже заявлены.
Новости тематики
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы