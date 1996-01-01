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Председатель правительства прибыл в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Премьер решил лично посмотреть, как идет строительство объектов нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) и саммита АТЭС-2012. Накануне визита премьера в субботу прибыли сопровождающие его правительственные чиновники - на полранга ниже. Например, первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ и вице-премьер СЕЧИН, а также министры.

Шувалов, как стало известно уже на следующий день из уст Путина, и возглавит оргкомитет по подготовке саммита АТЭС-2012 и Госкомиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Все выходные дни в "белом доме" шла напряженная работа по согласованию межведомственных проблем. Потом хозяева предложили прогулку на катере, но только вышли в море, как пришлось брать курс на берег. Поступила информация, что Владимир Путин прилетает раньше запланированного времени. Кортежи рванули в аэропорт. Оказалось, что торопились зря. Толпы чиновников неприкаянно слонялись по летному полю в ожидании премьера.

А Путин из самолета пересел в вертолет и улетел в Уссурийский заповедник ДВО РАН, где его ознакомили с программой по изучению амурского тигра. Тут, между прочим, он спас съемочную группу РТР от тигрицы, которую поймали в научных целях специальной петлей. "По всей видимости, мы подошли слишком близко. Внезапно тигр освободился из петли. Нас спасло только чудо", - поделилась впечатлениями режиссер группы Виолетта СЕРГЕЕВА, умолчав, что чудотворцем стал лично Владимир Путин. Метким выстрелом он усыпил хищника. После чего лично собственноручно измерил зверя от хвоста до кончика носа и надел ему на шею передатчик GPS.

Вот так скромно, с небольшого чуда, Владимир Путин начал визит в Приморье. Из Уссурийского заповедника премьер перелетел к Находке. Прямо в бухте Козьмино, где строители возводят нефтепричал для ВСТО, он дал категорическое указание правительству не допустить задержек строительства нефтепровода и даже подписал специальное поручение "По ускорению строительства очередей ВСТО и недопущению задержек". Значимый объект приобрел в последние дни стратегическое значение и особую актуальность, из-за обострения отношений с европейскими покупателями газа и нефти.

1 сентября Путин посетил Дальневосточный государственный университет, на базе которого планируется федеральный университет. Ему, собственно, и строят объекты на о.Русский, которые временно "арендует" саммит АТЭС.

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