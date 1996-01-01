Игорь Пушкарев: Мы сломаем противодействие криминала

Его команда столкнулась с мощным сопротивлением, вплоть до криминального. Однако глава Владивостока уверен, что ему со сторонниками удастся сломить сопротивление тех, кто паразитирует на городском имуществе.

Криминал не пройдет

На вопрос "ЗР", есть ли у мэрии решимость бороться с криминалом и инструменты для эффективной борьбы с ним, Игорь Пушкарев спокойно и уверенно заявил: "Да, мы сломаем противодействие криминала. У нас просто нет другого выхода".

Наш вопрос был не любопытства ради. Ранее "ЗР" рассказал о том, что сожгли автомобиль Андрея БЕЛОВОДСКОГО, назначенного новым руководителем одного из МУПов. Сразу после публикации редакция приняла звонок, который мы можем расценить как угрозу расправы. Желающих устраивать разборки со СМИ сегодня немало, но чаще для этого используют судебные повестки. Неужто власти позволят вернуться нравам 90-х?

Подробно рассказав об этой истории, Игорь Пушкарев привел еще один, совсем свежий случай - нападение на и.о. начальника управления содержания жилфонда и городских территорий мэрии Виктора АЛЕКО. "Нападение было совершено в четверг. Наш сотрудник был избит прямо на рабочем месте. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы. Полагаю, что нападение напрямую связано с профессиональной деятельностью, - сообщил Игорь Пушкарев. - Мы начали спрашивать с управляющих компаний, которые не выполняют свои обязательства по договорам. Выставляем претензии, разрываем договоры. Увольняем директоров МУПов, которые ничего не делают. Это многим не нравится".

О бюджете

В основе конфликтов, конечно, лежат муниципальная собственность и деньги. Потому начал свою пресс-конференцию Игорь Пушкарев именно с бюджета Владивостока: "На момент моего вступления в должность долг городского бюджета составлял 1 млрд 075 млн руб. Мы сумели его снизить на 348 млн руб".

По информации "ЗР", предыдущая администрация накопила долги даже по зарплате сотрудникам мэрии. Команда Пушкарева их уже погасила. Экономить помогает прозрачность. Новая администрация резко активизировала работу по проведению открытых торгов. Если за предыдущие пять месяцев только 21 муниципальный заказ разместили на 669 млн руб., то за три месяца - 253 на 754 млн, сэкономив 46,5 млн рублей.

"Одна из важнейших задач, стоящих перед управлением, - считает мэр, - создание электронной торговой площадки, сделать работу максимально открытой".

Об отношениях с Думой

Новым управленцам удалось переломить ситуацию в отношениях с Думой Владивостока. Работа стала более конструктивной. Администрация намерена создать в рамках правового управления специальный отдел по взаимодействию с представительным органом власти. И как считает мэр, уже много удалось добиться. Так, например, раньше администрация разрабатывала лишь 20% муниципальных правовых актов (МПА), а гордума - 80%. Депутаты высказывали претензии администрации. Теперь соотношение изменилось на 50% на 50%, причем в дальнейшем мэрия намерена принять груз разработки 80% законодательных актов на себя и лишь 20% оставит Думе.

Война и мир малому бизнесу

Мэрия разрабатывает программу поддержки малого бизнеса, которому отводит весьма значимое место в экономике города. Вместе с тем, администрация объявила войну незаконной торговле. Специальный мониторинг показал, что во Владивостоке не менее двух тысяч самовольно установленных торговых ларьков, которые не платят налоги и представляют угрозу для населения своим не всегда качественным товаром. Поэтому еженедельно власти демонтируют от 30 до 50 незаконно установленных киосков. Уже некуда их свозить - заняты все площадки. Но прекращать борьбу мэрия не намерена.

Проверка также выявила во Владивостоке 420 незаконно установленных объектов наружной рекламы. Администрация разработала четыре проекта по регламентированию этой деятельности. Так что это направление ждут большие перемены. Впрочем, уже есть успехи. На весь 2008 г. доход от наружной рекламы планировался в 4 млн 700 тыс. руб., а новой команде уже удалось собрать 11 млн руб.

Подготовку к зиме сорвать не удалось

Подготовка к зиме идет по плану. Правда, начинать работу надо было еще ранней весной. Но это не было сделано.

"Некоторые нам пытаются мстить и сорвали размещение муниципального заказа по обеспечению топливом островных территорий Владивостока, на которые надо завезти около 5000 тонн угля, - объясняет Игорь Пушкарев. - Но мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и начали закупку топлива. Могу заверить: мы не допустим срыва отопительного сезона".

Кроме топлива, к зиме необходима техника, чтобы город не замирал после первого же небольшого снегопада. Пока на учете всего 114 единиц, из которых 76 отданы в аренду частным компаниям. Многим машинам под 30 лет и они годятся лишь для парадов. А Владивостоку по нормативам нужно 260 машин. К слову, в Хабаровске 409 единиц, хотя город поменьше и рельеф попроще. Поэтому администрация запросила, и Дума Владивостока оперативно на внеочередном заседании выделила 71,5 млн руб. для приобретения 53 единиц техники.

По благоустройству

В прошлом году в ремонт дорог вложили 300 млн руб. В этом планируется направить 1 млрд рублей. На сегодня намеченные работы выполнены на 47%. До 1 ноября дорожные строители успеют сделать все, заверил глава администрации Владивостока. Игорь Пушкарев намерен лично принимать каждую трассу.

На сегодняшний день город в 50 местах сливает свои отходы прямо в море. Но уже в следующем, 2009г., Владивосток на федеральные средства приступит к решению этой экологической проблемы. Начнется строительство очистных сооружений, причем с запасом мощности на 30 лет. Ввод в строй намечен к концу 2011 г., чтобы успеть к саммиту АТЭС-2012. "Купаться можно будет даже в бухте Горностай", - заверил Игорь Пушкарев.

В конце встречи с журналистами Игорь Пушкарев напомнил народную пословицу: "По семи дням о муже не судят". Тем более законодательство таково, что на решение любого вопроса только на соблюдение всех формальностей уходит 45 дней. Так что большие перемены в жизни Владивостока еще впереди.