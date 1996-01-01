Ашлапов сменил Исхакова

Председатель правительства Владимир ПУТИН своим распоряжением от 15 июля 2008 года назначил Николая АШЛАПОВА заместителем министра регионального развития.

Напомним, что в конце 2007 года Николай Ашлапов возглавил Дальневосточную дирекцию по строительству объектов к саммиту стран - участниц Азитско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет на Дальнем Востоке в 2012 году. Подготовка к АТЭС - одно из направлений, к которому обращено самое пристальное внимание министра КОЗАКА. И Ашлапов в этой области - его правая рука.

В то же время бывший замминистра и полпред Президента РФ в ДВФО Камиль ИСХАКОВ назначен постоянным представителем РФ при Организации Исламская конференция в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт главы государства.