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Чукотка- смена караула

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

24 июля вступил в должность новый губернатор Чукотки Роман КОПИН, кандидатуру которого 13 июля единогласно утвердили депутаты региональной думы.

Пост губернатора Чукотки стал вакантным после того, как 3 июля президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял добровольную отставку прежнего главы региона Романа АБРАМОВИЧА.

Роман Копин родился 5 марта 1974 года в Костроме. Женат, имеет сына. Образование высшее - в 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем директора Нижегородского областного центра молодежных инициатив. С 1995 года работал инспектором юридического отдела, а затем руководителем группы исполнения постановлений по делам о нарушении таможенных правил Костромской таможни. С 1998 года работал в Костромском региональном филиале АКБ "СБС-Агро".

В 1999 году назначен советником губернатора Чукотского автономного округа. В 2001 году избран главой муниципального образования Чаунский район, а в 2003-м - главой Билибинского муниципального района. В апреле 2008 года назначен на должность заместителя губернатора Чукотского автономного округа.

Тем временем бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович намерен баллотироваться в Думу Чукотского автономного округа. Довыборы в окружной парламент пройдут 12 октября. Жители Чукотки зовут своего бывшего губернатора на пост главы окружной думы. Ее председатель Василий НАЗАРЕНКО досрочно сложил свои полномочия по состоянию здоровья.

Возглавить думу Абрамовича просят и сами депутаты. По мнению чукотских депутатов, для жителей региона в нынешней ситуации Роман Абрамович в новом качестве депутата и председателя думы - гарантия реализации Стратегии развития Чукотки, а значит, и благополучной жизни в регионе. К тому же согласие Абрамовича возглавить Думу Чукотки позволит новому губернатору округа Роману Копину за более короткий срок вникнуть в суть работы и обеспечить преемственность и реализацию запланированного, сохранить кадры, которые Абрамович привлек в регион для работы.

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