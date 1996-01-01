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Продолжается необъявленный бой с тенью Кремля, в который ввязались депутаты Законодательного собрания края

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генсовет партии "Единая России" строго-настрого велел своим приморским членам-парламентариям не позднее 23 августа избрать, наконец, своего представителя в Совет Федерации РФ. Третья попытка собрать кворум депутатов на внеочередную сессию 20 августа сорвалась.

Напомним, партия в лице секретаря президиума Генсовета В.ВОЛОДИНА настоятельно рекомендовала соответствующим документом кандидатуру известного приморского политика, в недавнем прошлом - Главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛОМАЕВА, преданного партийца, которого по непонятным причинам невзлюбили местные единороссы. Именно они, в сущности, и саботировали внеочередное заседание Законодательного собрания, которое было объявлено на 20 августа.

По "уважительной" причине отсутствовали лишь три представителя партии власти - депутаты Геннадий ЛЫСАК, Юрий СТЕПАНЧЕНКО и Сергей ВАХНИН - они находятся в бегах от правоохранительных органов. Извинительная причина отсутствия на заседании остается и у депутата-коммуниста Д.МУДРОВА - тот продолжает томиться в следственном изоляторе. Из оставшихся на свободе народных избранников на внеочередную сессию явились ровно половина - 17 человек, часть из которых была насильственно выдернута из отпуска.

Председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ обиженно увидел в этом саботаже признаки "политической дизентерии". По форме оно, возможно, и верно, а по сути - не столько детская болезнь, сколько политическое дезертирство.

"Единая Россия" заявляет себя партией, открытой для дискуссий. Сомневаешься в зоркости вышестоящего органа - приди на заседание Законодательного собрания и откровенно выскажи свою принципиальную точку зрения. По-партийному. По-товарищески. Не нравится товарищ Ломаев, предложи товарища АХОЯНА или хотя бы того же товарища Вахнина, он хоть и скрывается от правоохранительных органов, но двери его депутатской приемной всегда открыты - газеты зазывают ежедневно. Плохо у местных "единороссов" с партийной дисциплиной, так можно и до оргвыводов доработаться.

Ну а то, что из-за конфликтной фигуры сенатора за бортом сессии остались десятки животрепещущих, насущных вопросов грустной жизни и жалкого быта приморцев - это лишь побочное действие кремлевской терапии и аллергической реакции местных парламентариев. Вот за это депутатов-единороссов уже могут спросить и земляки-избиратели.

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