Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продолжается необъявленный бой с тенью Кремля, в который ввязались депутаты Законодательного собрания края
Генсовет партии "Единая России" строго-настрого велел своим приморским членам-парламентариям не позднее 23 августа избрать, наконец, своего представителя в Совет Федерации РФ. Третья попытка собрать кворум депутатов на внеочередную сессию 20 августа сорвалась.
Напомним, партия в лице секретаря президиума Генсовета В.ВОЛОДИНА настоятельно рекомендовала соответствующим документом кандидатуру известного приморского политика, в недавнем прошлом - Главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛОМАЕВА, преданного партийца, которого по непонятным причинам невзлюбили местные единороссы. Именно они, в сущности, и саботировали внеочередное заседание Законодательного собрания, которое было объявлено на 20 августа.
По "уважительной" причине отсутствовали лишь три представителя партии власти - депутаты Геннадий ЛЫСАК, Юрий СТЕПАНЧЕНКО и Сергей ВАХНИН - они находятся в бегах от правоохранительных органов. Извинительная причина отсутствия на заседании остается и у депутата-коммуниста Д.МУДРОВА - тот продолжает томиться в следственном изоляторе. Из оставшихся на свободе народных избранников на внеочередную сессию явились ровно половина - 17 человек, часть из которых была насильственно выдернута из отпуска.
Председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ обиженно увидел в этом саботаже признаки "политической дизентерии". По форме оно, возможно, и верно, а по сути - не столько детская болезнь, сколько политическое дезертирство.
"Единая Россия" заявляет себя партией, открытой для дискуссий. Сомневаешься в зоркости вышестоящего органа - приди на заседание Законодательного собрания и откровенно выскажи свою принципиальную точку зрения. По-партийному. По-товарищески. Не нравится товарищ Ломаев, предложи товарища АХОЯНА или хотя бы того же товарища Вахнина, он хоть и скрывается от правоохранительных органов, но двери его депутатской приемной всегда открыты - газеты зазывают ежедневно. Плохо у местных "единороссов" с партийной дисциплиной, так можно и до оргвыводов доработаться.
Ну а то, что из-за конфликтной фигуры сенатора за бортом сессии остались десятки животрепещущих, насущных вопросов грустной жизни и жалкого быта приморцев - это лишь побочное действие кремлевской терапии и аллергической реакции местных парламентариев. Вот за это депутатов-единороссов уже могут спросить и земляки-избиратели.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом