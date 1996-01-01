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В команду Дарькина пришли молодые вице-губернаторы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как уже сообщал "ЗР", Сергей ДАРЬКИН заполнил два вакантных места в своей администрации - посты вице-губернаторов получили Александр ШЕМЕЛЕВ и Евгений ХОХОЛЬКОВ, больше известные как политтехнологи.

Как сообщает пресс-служба "белого дома", Евгений Витальевич Хохольков будет курировать вопросы связи, информатизации, массовых коммуникаций, культуры, физической культуры и спорта, занятости населения. Александр Юрьевич Шемелёв займется вопросами внутренней политики и имущественных отношений, а также будет осуществлять руководство отделом по обеспечению законодательной деятельности губернатора в ЗС и взаимодействовать с крайизбиркомом - этим, собственно, он и занимался в последний год.

35-летний Хохольков и 31-летний Шемелев поделят между собой функции, которые до перехода в кремлевскую администрацию в июне исполнял бывший вице-губернатор Николай СИДОРОВ. В связи с этим Сергей Дарькин перераспределил часть обязанностей между другими вице-губернаторами. Пресс-служба отмечает, что новые обязанности добавляются к функциям, которые чиновники выполняли ранее. Так, вице-губернатор - руководитель аппарата администрации Приморского края Ирина СКОРОБОГАТОВА будет курировать управление бюджетного учета, вице-губернатор по вопросам правовой политики Андрей НОРИН - управление записи актов гражданского состояния.

Эксперты оценивают новые назначения губернатора как попытку усилить работу по улучшению имиджа - собственного и края в целом, ведь оба назначенца имеют огромный опыт пиара.

Так, Евгений Хохольков в 2001 году работал в команде Николая Сидорова по избранию Сергея Дарькина губернатором. Затем он занимал пост советника губернатора по информационной политике и был, говорят, "кукловодом" краевых политических кампаний за сценой, поэтому краевые политики его и в лицо-то не всегда знают. Александр Шемелев, прежде чем "засветился" в последнем составе крайизбиркома как весьма подкованный юрист, был исполнительным директором Московского бюро политической юриспруденции и, по сведениям "КоммерсантЪ", участвовал в избирательных кампаниях в Свердловской области и Красноярском крае. Приглашение в Приморье он получил также с подачи господина Сидорова. В крайизбиркоме не исключают, что он сохранит членство в ее составе. Однако горячее место на "имуществе", к которому отнесена и владивостокская земля, обременено большими рисками и отнюдь не политическими. Тут понадобятся знания не только Гражданского кодекса.

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