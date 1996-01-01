В команде Дарькина появились новые вице-губернаторы

Об очередных кадровых перестановках в администрации Приморского края будет официально объявлено, очевидно, на этой неделе.

Фамилии новых чиновников уже известны. Как сообщило РИА "Дейта", ссылаясь на информированный источник в краевой администрации, вице-губернаторские должности займут 35-летний Евгений ХОХОЛЬКОВ и 31-летний Александр ШЕМЕЛЕВ, член Избирательной комиссии Приморского края и представитель губернатора в ЗС ПК.