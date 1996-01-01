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Приморский парламент предпримет третью попытку рассмотреть кандидатуру бывшего федерального инспектора Сергея ЛОМАЕВА
Приморский парламент предпримет третью попытку рассмотреть кандидатуру бывшего федерального инспектора Сергея ЛОМАЕВА, рекомендованного руководством "Единой России" на пост представителя Законодательного собрания края в Совете Федерации РФ.
Внеочередная сессия назначена на 20 августа, сообщила пресс-служба ЗС. Между тем политологи не сомневаются, что это заседание заксобрания будет сорвано, как и два предыдущих: федеральный кандидат по-прежнему не устраивает ни большинство депутатов, ни губернатора, а местные единороссы готовят исключение Ломаева из членов партии. Региональный политсовет намерен предложить Москве собственного кандидата, которого намерены определить уже в эту пятницу. Из неофициальных источников известно, что от самых проходных вариантов им пришлось отказаться: спикер ЗС Виктор ГОРЧАКОВ и первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО сняли свои кандидатуры.
Напомним. 2 июля президиум генсовета "Единой России" рекомендовал на пост сенатора бывшего главного федерального инспектора в Приморье Сергея Ломаева. Господин Ломаев считается креатурой полпреда президента в ДФО Олега САФОНОВА и хорош для федералов тем, что находится в негласной оппозиции к губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ. Эта кандидатура приморским депутатам, большинство которых в краевом парламенте составляют единороссы, не по нраву и, помимо того, грозит вопросами от рядовых приморцев о чистоте своих рядов (уголовное дело по факту использования поддельного документа никто не закрывал). Именно поэтому дважды, 12 и 17 июля, заседания внеочередной сессии ЗС срывались из-за отсутствия кворума. Да и сам Сергей Ломаев на заседаниях не присутствовал.
Никто не сомневается в срыве заседания, тем более, что парламентские каникулы продолжаются. Зачем созывают? Чтобы показать Москве и полпреду Сафонову, что действия по выполнению рекомендаций относительно кандидатуры Ломаева предпринимаются, убеждены эксперты. По данным руководителя фракции КПРФ в приморском парламенте Владимира Беспалова, депутаты-единороссы надеются, что им удастся добиться избрания сенатора из своих рядов. "Обсуждаются шансы Виктора ПИНСКОГО, Татьяны ЗАБОЛОТНОЙ и Галуста АХОЯНА", - сообщил коммунист.
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