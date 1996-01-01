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Приморский парламент предпримет третью попытку рассмотреть кандидатуру бывшего федерального инспектора Сергея ЛОМАЕВА

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморский парламент предпримет третью попытку рассмотреть кандидатуру бывшего федерального инспектора Сергея ЛОМАЕВА, рекомендованного руководством "Единой России" на пост представителя Законодательного собрания края в Совете Федерации РФ.

Внеочередная сессия назначена на 20 августа, сообщила пресс-служба ЗС. Между тем политологи не сомневаются, что это заседание заксобрания будет сорвано, как и два предыдущих: федеральный кандидат по-прежнему не устраивает ни большинство депутатов, ни губернатора, а местные единороссы готовят исключение Ломаева из членов партии. Региональный политсовет намерен предложить Москве собственного кандидата, которого намерены определить уже в эту пятницу. Из неофициальных источников известно, что от самых проходных вариантов им пришлось отказаться: спикер ЗС Виктор ГОРЧАКОВ и первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО сняли свои кандидатуры.

Напомним. 2 июля президиум генсовета "Единой России" рекомендовал на пост сенатора бывшего главного федерального инспектора в Приморье Сергея Ломаева. Господин Ломаев считается креатурой полпреда президента в ДФО Олега САФОНОВА и хорош для федералов тем, что находится в негласной оппозиции к губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ. Эта кандидатура приморским депутатам, большинство которых в краевом парламенте составляют единороссы, не по нраву и, помимо того, грозит вопросами от рядовых приморцев о чистоте своих рядов (уголовное дело по факту использования поддельного документа никто не закрывал). Именно поэтому дважды, 12 и 17 июля, заседания внеочередной сессии ЗС срывались из-за отсутствия кворума. Да и сам Сергей Ломаев на заседаниях не присутствовал.

Никто не сомневается в срыве заседания, тем более, что парламентские каникулы продолжаются. Зачем созывают? Чтобы показать Москве и полпреду Сафонову, что действия по выполнению рекомендаций относительно кандидатуры Ломаева предпринимаются, убеждены эксперты. По данным руководителя фракции КПРФ в приморском парламенте Владимира Беспалова, депутаты-единороссы надеются, что им удастся добиться избрания сенатора из своих рядов. "Обсуждаются шансы Виктора ПИНСКОГО, Татьяны ЗАБОЛОТНОЙ и Галуста АХОЯНА", - сообщил коммунист.

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