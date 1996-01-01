Место приморского губернатора стоит $30 миллионов?

Во всяком случае, такую сумму озвучил депутат Государственной Думы, лидер приморских коммунистов Владимир ГРИШУКОВ в интервью местной газете: "Ко мне приходили серьезные люди, заявили, что от Медведева. Предложили пост губернатора за 30 млн долларов. Деньги надо было заплатить после инаугурации…".

Дальше - больше. Товарищ Гришуков сообщил, что передал список "фамилий и кабинетов в администрации президента, куда регулярно из Приморья доставляются деньги". У него есть и своя версия, почему Сергей ДАРЬКИН остался в кресле губернатора после известных событий: мол, в своем кругу Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, что не надо подставлять Владимира Владимировича, который в свое время предложил на утверждение краевым депутатам кандидатуру Сергея Михайловича.