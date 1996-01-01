Для малого бизнеса Приморья вновь создали Совет

Губернатор Приморского края подписал постановление о создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края, а также утвердил состав Совета и положение о его работе. Совет задуман как площадка для взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества.

На заседаниях будут обсуждаться вопросы развития предпринимательства и его консолидации для решения социально-экономических проблем Приморского края. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов краевых нормативных актов, регулирующих развитие малого и среднего бизнеса, вносить в администрацию края предложения, касающиеся программ развития предпринимательства. Еще одна важная функция Совета по развитию малого и среднего предпринимательства - взаимодействие с координационным советом по научно-технической и инновационной политике при губернаторе края.

По мнению специалистов департамента экономического развития Приморского края, новая структура позволит наладить конструктивный диалог между властью и бизнесом, будет способствовать решению задач по развитию предпринимательства, поставленных Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.