Метаморфозы русского

Подготовка Владивостока и острова Русский к саммиту АТЭС в 2012 году станет проверкой на дееспособность чиновничьего аппарата

25 июня во Владивостоке с однодневным рабочим визитом побывал Министр регионального развития РФ Дмитрий КОЗАК. Он провел в столице Приморья выездное совещание по подготовке к саммиту АТЭС-2012.

В нем приняли участие губернатор Сергей ДАРЬКИН, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, главный федеральный инспектор Сергей ЛЕЛЮХИН, ряд высокопоставленных чиновников Минрегиона, Минтранса, Минобороны, представители Росстроя, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота и других госзаказчиков подпрограммы превращения Владивостока в форпост России в АТР.

Среди вопросов, рассмотренных министром, - готовность ТЭО масштабной модернизации аэропорта, готовность к началу строительства моста на Русский и первоочередных элементов инфраструктуры, необходимых для начала строительства на острове объектов саммита.

Министр и сопровождающие его лица побывали в местах традиционного за последние полтора года паломничества ВИП-персон - на Русском, в районе бухты Аякс, которые к 2012 году должны измениться до неузнаваемости. Побывал он и на месте строительства опоры для моста через пролив Босфор Восточный, а "экскурсию" для него лично провел Олег ШИШОВ, глава омского НПО "Мостовик" - проектировщика самого большого в мире вантового моста, который должен стать визитной карточкой Владивостока. Он пройдет от полуострова Назимова (район бухты Патрокл) по акватории пролива до мыса Новосильского на Русском. Его длина составит 3,1 км, высота пилона - 320 м, а построить его обещают за 45 месяцев.

Проект моста получил в мае положительное заключение Главгосэкспертизы, сейчас проектно-сметная документация передается из администрации Приморского края в дирекцию Росавтодора, которая выступает госзаказчиком, а генподрядчик будет назначен постановлением правительства.

Что касается самой концепции строительства объектов саммита АТЭС, которую подписал 15 января тогда еще Президент РФ Владимир ПУТИН, то она существенно изменилась. Новый президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ 7 мая озвучил новую ее версию, предложив построить Тихоокеанский научно-образовательный центр (ТНОЦ), в его конференц-центре провести саммит АТЭС, а потом передать объекты под нужды образования и науки.

По словам главы Дальневосточной дирекции Росстроя Николая АШЛАПОВА, Дальневосточный федеральный университет будет не просто принципиально новым и крупным учебным заведением. Кроме университетских институтов в него будут включены несколько НИИ Российской академии наук. По проекту здесь должны получать образование 70 тысяч студентов, в том числе 50 тысяч - на очной форме обучения.

В связи с этим конференц-центр и несколько гостиниц разной звездности станут первоочередными объектами, которые будут построены на средства федерального бюджета. Позднее будут возведены учебные здания и все, что необходимо для будущего университета, обучаться в котором смогут и иностранные студенты.

В связи с этим игорная зона перестала вписываться в концепцию. Ее место займет океанариум. Губернатор Приморья на вопрос о новом месте ее дислокации, ответил, что оно еще не определено, но такая зона в крае обязательно будет создана. Совещание прошло за закрытыми дверями, министр Д. Козак был сдержан на подробности, подводя его итоги. Похоже, разобщенность действий министерств и ведомств остается большой проблемой, которую никак не удается разрешить. Он повторил угрозы, которые уже неоднократно озвучивали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев в адрес коррупционеров и казнокрадов, но был еще более метафоричен.

"Огромные государственные средства, выделяемые для создания инфраструктуры саммита АТЭС, должны быть эффективно использованы и быть под особым контролем. Каждый не по назначению потраченный рубль необходимо приравнивать к мародерству", - заявил Дмитрий Козак, отметая все сомнения по поводу места проведения саммита АТЭС и фантастичности выполнения всех планов в столь жесткие сроки.

А пока продолжается корректировка бюджета федеральной программы, включающей перечень объектов строительства на 2009-2011 годы, и генпроектировщики в очередной раз переделывают свою работу, едва успевая за постоянно меняющимися планами правительства. Сейчас идет выбор одного из трех вариантов размещения ТНОЦ на полуострове Саперный. Как стало известно "ДК", после совещания во Владивостоке министр потребовал в недельный срок определиться с окончательной версией планировки и представить ее ему на утверждение.