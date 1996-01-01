Замминистра регионального развития Николай Ашлапов уверяет, что мост на остров сдадут в апреле 2012 года

Замминистра регионального развития Николай АШЛАПОВ перед отъездом в Москву на прошлой неделе заверил приморцев, что все объекты саммита АТЭС-2012 будут построены в срок.

"Мост на остров Русский успеем построить в срок, - заверил Николай Ашлапов приморцев на пресс-конференции в здании "Дальневосточной энергетической компании", где временно расположилась дирекция по строительству. - Современные технологии позволяют сократить сроки с 58 до 45 месяцев. Сдача состоится в апреле 2012 г.". Всем сомневающимся он предложил заниматься своим делом. По словам замминистра, финансирование уже расписано как по срокам, так и по объектам.

"Все пока идет по плану. Финансирование откорректировано и уже открыто. Сейчас перечислено на подпрограмму развития Владивостока 283 млрд рублей, - сообщил Николай Ашлапов. - Бюджет практически удвоился. Появились новые объекты. Например, федеральный университет".

Как уже сообщил "ЗР", именно университет унаследует почти все постройки, возведенные на о.Русском к саммиту АТЭС-2012. Первая очередь университета будет расположена в бухте Аякс. Сейчас определены объекты первой очереди. Это конференц-центр, пресс-центр, две гостиницы - 3-х и 4-звездная. Кроме того, не исключено, что будет проведен конкурс на возведение 5-звездного отеля. В августе строители планируют начать работу на острове, в том числе, возможно, и возведение 30 коттеджей для проживания глав государств стран АТЭС.

На этом фоне новость из уст Сергея ДАРЬКИНА уже не казалась маниловщиной. В рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке на искусственном острове, напротив спорткомплекса "Олимпиец", построят театр оперы и балета, подтвердила пресс-служба администрации Приморского края. В театре будет два зала общей вместимостью до 2000 мест, а также всё необходимое для отдыха. Проектировщики намерены разбить рядом с театром сквер, устроить автопарковку на несколько сотен автомобилей.

"В первую очередь необходимо подготовить проект гидротехнических работ, чтобы уже 1 февраля начать строить искусственный остров", - отметил Сергей Дарькин. По словам губернатора, благодаря размещению на воде театр оперы и балета будет находиться в центре Владивостока, но при этом не придётся сносить старые здания, а значит, удастся сохранить неповторимый архитектурный облик города. Администрация края намерена привлечь к проектированию театра ведущих специалистов в этой области, в том числе известного японского архитектора и специалиста по акустике залов Язу ТОЙОТА, участвующего в реставрации Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В бюджете края 2008 г. на финансирование театра оперы и балета заложено 18,8 млн рублей.

Кроме того, в районе Второй Речки будет построен современный медицинский центр, который получит статус краевой больницы (первоначально он планировался на Патрокле). К нему проложат скоростную автодорогу. На строительство медицинского центра в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд руб., из них 2 млрд - на приобретение современного технического и медицинского оборудования.

Это перспективы. А что делается сегодня? - "ЗР" задал замминистру свои вопросы.

"Практически нет таких объектов, где не было бы проблем, - признался Николай Ашлапов. - Вопрос с землеотводом пока не решен окончательно. Мы сейчас создали рабочую группу, в которую вошли Виктор МЯСНИК, Алексей СУХОВ - первый заместитель главы города, представители администрации края. По каждому участку будем разбираться отдельно: как так получилось, что он попал не в те руки".

Отдельно предстоит решать вопрос и с энергообеспечением саммита.

"Зная категорийность энергообеспечения cаммита, мы планируем создать кольцо энергообеспечения, которое состоит из линии 220 киловольт, идущей на остров под водой, и линии 110 киловольт. Плюс - главные мощности нам будут обеспечивать автономные ультрасовременные энергетические установки общей мощностью 30 мегаватт, которые мы будем ставить возле каждого крупного объекта. Первые 10 мегаватт планируем ввести уже к первому кварталу 2009 г., чтобы обеспечить энергоснабжение строек на Русском. В последующем они будут переводиться на газовое топливо с целью сохранения на острове благоприятной экологической обстановки", - рассказал глава "Дальневосточной энергетической компании" Виктор Мясник. Впрочем, пока не все идеи приморских энергетиков нашли понимание.

"У ваших энергетиков "хотелки" больше, чем положено по графику. Понятно, что за счет госфинансирования они хотят решить все проблемы региона сразу, но не факт, что это получится. Хотя каждый участок мы будем рассматривать отдельно", - остудил энергетический пыл Ашлапов.

И вовсе животрепещущая проблема - интересы островитян. Квартиры жителей Русского дирекция намерена выкупать по розничным ценам, включая затраты на переезд. На эти цели выделено 800 млн руб. На выкуп жилья в районе Де-Фриза деньги заложены в смету моста.

"Субподрядчиков будут набирать генподрядчики. А вот с генподрядчиками мне и самому пока не ясно, - откровенно признался ДДГ "ЗР" Николай Ашлапов. - Надеюсь, генподрядчиком моста на остров Русский станет УЭСК "Мост". Решение должен принять президент".

Для координации действий Дальневосточной дирекции строительства, местных властей и ведомств в реализации подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" создан межведомственный оперативный штаб, первое заседание которого состоялось 30 июля.

Новый глава "Дальневосточной дирекции Росстроя" Александр ДЯТЧИН уже прибыл во Владивосток. Его заместителем назначен Виктор Мясник. Он будет совмещать эту должность с работой на посту главы ДЭК. Сам Николай Ашлапов, как и обещал, уже снял квартиру во Владивостоке, чтобы жить в непосредственной близости к доверенной ему стройке. Замминистра стал первым в России чиновником столь высокого федерального уровня, работающим не в Москве.