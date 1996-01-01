Кандидата в сенаторы могут исключить из "Единой России"

Приморские единороссы составляют список однопартийцев на исключение из своих рядов. Пятеро видных членов уже лишились партбилетов за дискредитацию партии. В очереди - бывший главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей ЛОМАЕВ.

Между тем, напомним, генсовет "Единой России" рекомендовал его на должность сенатора от Законодательного собрания Приморского края. И, как предупредил секретарь регионального политсовета Петр САВЧУК, на чистку последуют и другие. Кого он имел в виду, нетрудно догадаться.

На прошлой неделе стало известно, что президиум приморского политсовета "Единой России" принял решение исключить пятерых видных членов из региональной организации. А именно бывшего мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, депутата Законодательного собрания края Юрия СТЕПАНЧЕНКО, бывшего вице-губернатора Александра ШИШКИНА, бывшего замглавы краевого управления Росимущества Владимира КНИЖНИКА и директора департамента лицензирования в сфере потребительского рынка Приморья Леонида БЕЛЬТЮКОВА. Напомним основания.

Владимир Николаев условно осужден за злоупотребление должностными полномочиями и по решению суда освобожден от должности главы администрации Владивостока.

Александр Шишкин арестован по обвинению в получении через посредника взятки, то есть по пункту "г" части 4 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, а также в превышении должностных полномочий, то есть по части 2 статьи 286 РФ УК.

Владимир Книжник проходит по уголовному делу о незаконной приватизации. Дело было возбуждено в декабре 2007 года в отношении исполняющего обязанности главы регионального управления Росимущества Игоря Мещерякова.

Юрий Степанченко находится под следствием в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание за "мошенничество, совершенное в крупном размере или в составе организованной группы". И части 4 статьи 174.1 УК РФ, то есть обвиняется в "отмывании денежных средств, полученных преступным путем в составе организованной группы".

Леониду Бельтюкову предъявлено обвинение "в получении взятки должностным лицом в виде денег через посредника за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору", то есть в преступлении, предусмотренном пунктом "а" части 4 статьи 290 УК РФ.

Решение президиума об исключении из партии должен утвердить региональный политсовет "Единой России". Но это скорее формальность.

Правоохранительные органы, в конце концов, представили руководству приморских единороссов справку по уголовным делам в отношении их однопартийцев. От имени коллег по партии запрос тогда оформил председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. Но бумага приготовила приморским единороссам весьма неприятную для них информацию.

В документе значится и мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 286, часть 2 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ходе следствия установлено, что Рудица принял незаконное постановление о сносе жилого дома, его жильцы были также незаконно выселены. Но Петр Савчук заявил, что "мы намерены биться, чтобы он остался в рядах партии". Зато другой фигурант справки правоохранительных органов, бывший главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Ломаев, стоит первым в очереди на исключение из партии, сообщил секретарь регионального политсовета. "Следственное Управление Главного управления МВД России по ДВФО сообщило, что в отношении Сергея Ломаева возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск", - пояснил Петр Савчук.

По требованию Уголовно-процессуального кодекса, если Ломаева "разыщут", то его этапируют под стражей на Дальний Восток для проведения следственных действий. Правда, пока правоохранительные органы кандидата в сенаторы найти почему-то не могут.

Ломаев обвиняется по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, то есть уже в использовании заведомо подложного документа. Напомним, речь идет о том же дипломе об образовании. Правда, ранее прокуратура Приморского края сообщила, что дело Ломаева прекращено "в связи с истечением срока давности". Но, оказывается, прокуратура имела в виду дело об изготовлении диплома. Однако никто не прекращал другое дело - об использовании фальшивки.

Пикантность ситуации в том, что генсовет "Единой России" рекомендовал приморцам избрать Сергея Ломаева на должность сенатора от Приморья. Петр Савчук заверил, что намерен принципиально поставить перед старшими товарищами вопрос, почему при вынесении столь важного решения, вопреки Уставу партии, руководители "Единой России" не спросили мнения своих коллег в регионе.

Похоже, противостояние генсовета "Единой России" и Приморского регионального отделения переходит в открытую фазу.