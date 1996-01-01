Действующий градоначальник - наиболее вероятный претендент на будущих выборах мэра

22 июля городская дума Хабаровска назначила выборы мэра города, который впервые избирается сроком на пять лет. Решение о назначении выборов было опубликовано в пятницу в городской газете "Хабаровские вести". Между тем основной претендент на мэрское кресло действующий мэр города Александр СОКОЛОВ уже принял решение о своем участии в выборах.

Во вторник на внеочередном заседании городской думы Хабаровска были назначены выборы мэра города. Они пройдут 12 октября в единый день голосования. Решение об этом поддержали все присутствовавшие на заседании 22 депутата. Примечательно, что неделей раньше, на очередном заседании городской думы, когда ожидалось назначение выборов, этот вопрос не был рассмотрен. В итоге решение о назначении выборов было принято за два дня до истечения отведенного депутатам срока.

С пятницы фактически началась избирательная кампания. В течение 20 дней основные претенденты на мэрское кресло должны выдвинуть свои кандидатуры. В этот же период должны пройти городские конференции политических партий, которые выдвинут своих кандидатов. После выдвижения, в течение 45 дней, те из претендентов, кто выдвинут самостоятельно или политической партией, не представленной в Госдуме, должны собрать подписи или внести избирательный залог для регистрации в качестве кандидатов. Для участия в выборах необходимо собрать около 9 тыс. подписей. Избирательный залог для кандидатов, решивших отказаться от сбора подписей, составит чуть более 303 тыс. руб. Для кандидатов, выдвинутых "думской" партией, эта процедура не предусмотрена, им достаточно предоставить в городскую избирательную комиссию решение партийной конференции о выдвижении гражданина в качестве кандидата на должность мэра города.

Особенностью предстоящих выборов станет то, что мэра будут избирать на пять лет, а не на четыре года, как раньше.

Предстоящая предвыборная кампания обещает быть интересной и насыщенной, в отличие от выборов мэра в 2004 году. Тогда за кресло мэра боролись всего три человека. Помимо самого Александра Соколова, в выборах участвовали предприниматели Владимир СОСНИН и Михаил БУНЬКОВ. Тогда победа Соколова была убедительной, он набрал более 80% голосов избирателей. Об участии в нынешних выборах уже заявили ряд активистов политических партий. В частности, региональное отделение партии "Яблоко" поддержит кандидатуру заместителя председателя реготделения Михаила ВОВКА. Городское отделение партии "Патриоты России" выдвинет своего лидера - депутата городской думы Дмитрия КОВАЛЬЧУКА. Но, между тем, главным действующим лицом предстоящей предвыборной кампании станет действующий мэр Александр Соколов. На следующий день после того, как были объявлены выборы, он заявил о своем намерении принять в них участие. "Обращений от горожан уже поступает много, - сказал он. - В ответ на них я должен дать согласие идти на выборы, что в ближайшее время и сделаю".

Шансы действующего мэра на предстоящих выборах достаточно высоки. За восемь лет его пребывания на посту мэра городское хозяйство заметно окрепло, динамично развивается, большие успехи достигнуты в благоустройстве дальневосточной столицы. Все это, по оценке социологов, безусловно, будет работать на авторитет Александра Соколова, если он официально заявит о своем участии в избирательной кампании. О возможной поддержке кандидатуры Александра Соколова сообщили и в партии "Единая Россия", членом которой он является. Правда, собеседник сказал, что это решение еще должен поддержать центральный совет партии.