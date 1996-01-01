Роман Копин официально вступил в должность губернатора Чукотки

В Анадыре прошла инаугурация Романа КОПИНА, который официально вступил в должность губернатора Чукотки, передает РИА "Новости".

Новый чукотский губернатор пообещал сохранить основную команду управленцев, которую собрал прежний "хозяин Чукотки" Роман АБРАМОВИЧ. "Пока кадровых эволюций не будет. Я рассчитываю, что основной костяк сохранится. Одна из задач - сохранить уровень развития Чукотки", - сказал Роман Копин на инаугурации.

Новый губернатор подтвердил, что Роман Абрамович согласился баллотироваться в окружную Думу. Довыборы в Думу Чукотки пройдут 12 октября.