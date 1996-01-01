Генплан Владивостока узаконили

Согласительная комиссия утвердила генеральный план Владивостока. Такое решение принято на заседании комиссии, которое провел губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Документ учитывает развитие города на десятилетия вперёд. В нём предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, строительство объектов энергетики и водоснабжения. Особое внимание уделено жилищному строительству: жильё будет возводиться микрорайонами, что позволит решить проблему "точечной застройки". Генеральный план Владивостока стратегически необходим для ускорения строительства объектов саммита АТЭС 2012 года. Торжественное подписание и презентация генплана Владивостока намечено на 28 июля.