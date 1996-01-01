Во Владивостоке прошел Второй Тихоокеанский экономический конгресс

Самым высокопоставленным правительственным чиновником на Втором Тихоокеанском экономическом конгрессе стал заместитель министра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ. На конгрессе губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН провозгласил курс на новую индустриализацию края.

Организаторы открыли конгресс пленарным заседанием "Ресурсы будущего". Затем специалисты разбились по интересам и провели тематические дискуссии: "Энергетический и нефтегазовый потенциал Дальнего Востока России", "Развитие транспортно-логистического комплекса в Дальневосточном регионе", "Города, привлекательные для людей".

"Целью сегодняшнего Тихоокеанского экономического конгресса является развитие инвестиционного, производственного и торгового сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, возрастание роли российского Дальнего Востока в региональных интеграционных процессах", - подчеркнул, открывая пленарное заседание конгресса, полпред президента в ДВФО Олег САФОНОВ.

После краткого выступления полпред в сопровождении мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА почти сразу уехал во Всероссийский детский центр "Океан" проведать китайских детей, пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань. Причем корреспондент "ЗР" не увидел у кортежа полпреда милицейских машин сопровождения, положенных столь высокому федеральному чиновнику по закону. Возможно, Олег Сафонов решил не осложнять передвижение жителей Владивостока. Горожанам и без того стало сложнее ездить с тех пор как строители перекрыли трассу в районе фуникулера для строительства моста через бухту Золотой Рог.

Центральным событием на пленарном заседании конгресса стало выступление губернатора Приморского края. Сергей Дарькин озвучил новую стратегию развития Приморья, которая вскоре будет представлена на суд Правительства России.

"В связи с усилением позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе считаем, что миссия Приморского края будет заключаться в обустройстве "фронт-линии" взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, обеспечении наиболее продуктивного включения страны в азиатские рынки товаров, финансов, рабочей силы, технологий и информации. Стратегической целью развития Приморского края до 2025 года является повышение конкурентоспособности экономики региона и обеспечение высокого уровня качества жизни жителей края, - заявил Сергей Дарькин. - ВРП края увеличится до 2 трлн рублей. Качественно изменится структура региональной экономики - доля новых секторов в структуре ВРП края составит 58%. Рыночная капитализация экономики увеличится на 3 трлн рублей. Улучшится демографический потенциал территории и повысится капитализация человеческих ресурсов".

Для достижения этих целей приморцам предстоит решить пять задач, утверждает губернатор.

Первое - повышение производственно-технологического статуса российского Приморья и эффективности использования природных ресурсов Тихого океана с целью развития собственной экономики.

Второе - формирование устойчивых экономических связей промышленных и сырьевых районов Сибири и Дальнего Востока России с участниками азиатского рынка за счет эффективного использования потенциала Приморского края.

Третье - приведение транспортной системы российского Приморья в соответствие с требованиями транспортной системы АТР.

Четвёртое - формирование на базе города Владивостока крупного российского политического, экономического и культурного центра в АТР.

И пятое - развитие и капитализация культурных и образовательных ресурсов Приморья.

Эти стратегические задачи формируют целевой сценарий развития края, получивший название "новая индустриализация". Она предусматривает развитие базовых экономических функций, в первую очередь транзитно-транспортной, и формирование новых перерабатывающих комплексов, что позволит получить качественно новую специализацию экономики.

Ключевым должен стать кластер по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, полагает Сергей Дарькин.

"Строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" даст возможность создания в крае нового вида экономической деятельности - производство нефтепродуктов и нефтехимических производств", - заявил губернатор Приморья. - "Роснефть" уже подготовила проект строительства в Приморском крае Восточного нефтеперерабатывающего завода мощностью 20 млн. тонн продукции в год. Завод будет одним из самых больших в мире".

Приморцы получат газотранспортную систему и новые рабочие места на крупных газохимических и газоперерабатывающих производствах, которые планируется разместить на юге Приморского края.

Стратегия развития Приморья предусматривает развитие транспортно-логистического кластера до уровня масштабов интеграционных процессов в макрорегионе. Мощность транспортного комплекса должна соответствовать потребностям в транспортировке и переработке экспортных и транзитных грузов из регионов Сибири и Дальнего Востока. Эта задача диктует необходимость перехода от развития отдельных портов к развитию портовых систем. Стоит отметить, что формирование крупных портовых кластеров является мировой тенденцией.

"Для развития портовой системы предусматривается формирование портово-производственной зоны и эшелонированного порта на базе транспортного узла Восточный-Находка", - сообщил Сергей Дарькин. Стратегией предусмотрено увеличение производства продукции глубокой переработки с высокой долей добавленной стоимости, развитие марикультуры, усиление приморских брендов рыбопродукции и их выход на международные рынки.

Крупномасштабные задачи невозможно решить в маленьких городах, поэтому стоит задача формирования Владивостокской агломерации, то есть крупного города с населением не менее 1 млн человек. Стратегия предусматривает прокладку железнодорожного полотна до Дальнегорска, сообщил губернатор. Планируется развитие энергопроизводственного кластера.

Строительство игорной зоны буксует, но идея все же будет воплощена в жизнь.

"Формат застройки острова Русский изменился - по решению правительства здесь будет построен федеральный университет и крупнейший на Дальнем Востоке научно-образовательный центр. В связи с этим мы рассматриваем новые варианты размещения игорной зоны, в том числе на мысе Черепахи и в районе Шаморы", - сообщил Сергей Дарькин.

В заключение пленарного заседания с докладом "Развитие транспортного кластера Дальневосточного региона - ключевая роль национальных компаний" выступил президент ООО "Транспортная группа "ФЕСКО" Евгений Амбросов.