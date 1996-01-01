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Проверки арендаторов - не чаще одного раза в три года
Депутаты Думы г.Владивостока продолжают работать над "Положением о порядке аренды зданий и сооружений, находящихся в собственности г.Владивостока". Депутаты настаивают на том, чтобы список объектов, передаваемых в оперативное управление МУПам, был согласован с думой.
Особое внимание в поправках к Положению уделено устранению возможных бюрократических проволочек в праве предоставления предпринимателям возможности арендовать помещения. Так, например, прописана статья о недопустимости требовать от соискателя аренды дополнительных документов (помимо утвержденного думой списка). Кроме этого, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от УМИГа решение о предоставлении права аренды должно быть принято.
Урегулирован и вопрос размера арендной платы и ее внесения. Ставка арендной платы не должна пересматриваться чаще одного раза в год и должна проходить согласование с думой города. Также внесено предложение не реже чем раз в три года собирать инвентаризационную комиссию на предмет целевого использования арендованных помещений.
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