Камчатский край намерен выпустить региональные облигации

Правительство Камчатского края рассматривает возможность выпуска региональных облигаций. Это стало возможным за счет снижения совокупного краевого долга.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в краевом правительстве, в случае выпуска и размещения облигационного займа, полученные средства будут направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Финансовый агент по выпуску обязательств будет определен по результатам аукциона. Он будет осуществлять консультации по облигационному займу и учет выплат купонного дохода. Власти готовы предоставить ему помощь в регистрации выпуска.