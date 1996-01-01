В тоске по ТОСам

Во Владивостоке вот-вот появится второе территориальное общественное самоуправление микрорайона под рабочим названием "ТОС "Горностай". 20 июня 2008 г. решением № 93 Дума Владивостока установила границы ТОСа "Горностай".

Создание территориально- общественных самоуправлений ( ТОСов) во Владивостоке стало явлением не экономическим, а политическим. Казалось бы, при чем тут политика - инициативные группы граждан берут хозяйственное управление домами в свои крепкие руки. Но не тут-то было, кто же им отдаст? Пока на территории Владивостока было всего четыре осмысленные попытки создания ТОСа. Полторы из них увенчались успехом.

Первый ТОС - "Иртыш - 32" ( три дома по улице Иртышской 32\2, 32\3, 32\4) был создан еще в 2006 г. не без участия депутата городской думы прошлого и нынешнего созывов Александра ЮРТАЕВА и при поддержке тогдашнего председателя думы Бориса ДАНЧИНА. На последнем заседании думы нынешнего созыва 20 июля рассматривалось сразу три вопроса по ТОСам. Инициативным группам создателей двух из них - по улице Сафонова и по улицам Калинина-Интернациональная недвусмысленно намекнули, что пакеты документов, предоставленные для регистрации границ ТОСов, неполные. Если же оставить в покое эзопов язык, то инициативные группы, по мнению депутатского состава думы города, недостаточно хорошо опросили жителей на предмет: "А хотят ли они вступить в ТОС?" Третьему ТОСу "Горностай" с определением границ повезло больше, границы территорий определили без вопросов - подготовкой документов в течение шести месяцев занимались депутат по 16-му избирательному округу Сергей ЗИМИН и его помощник, ставший председателем инициативной группы по созданию ТОСа "Горностай", Василий ВЛАСЕНКО.

- 20 февраля нашей инициативной группе Думой Владивостока отказано в утверждении границ ТОСа. Основания для отказа был не закон, а то, что мы не учли мнение населения, - говорит Василий Власенко. - Мы устранили этот недостаток и вторично обратились в думу города. Сказать о нашем ТОСе, что мы не собрали мнения жителей, нельзя. Инициативная группа обошла каждую квартиру, и мы на сегодняшний день знаем каждого человека в лицо. Потому законных причин в отказе определения границ ТОСа не нашлось. ТОС "Горностай" отвечает всем трем требованиям федерального законодательства, предъявляемым к территориальному общественному самоуправлению: обладает неделимостью границ, не выходит за пределы города, на его территории нет других ТОСов. Теперь мы готовимся к проведению учредительной конференции, хотим на нее пригласить мэра, представителей администрации города, представителя прокуратуры и СМИ. Все будет в соответствии с действующим законодательством".

По мнению удачливых создателей ТОСов, дело с территориальным общественным самоуправлением во Владивостоке движется туго не по причине отсутствия инициативы у самих граждан, а из-за недостатка информации об успешном опыте создания ТОСов в других городах, отсутствия поддержки со стороны администрации города. Сразу после проведения учредительного собрания и выбора председателя будет принят список неотложный дел, в числе первоочередных - постройка двух общественных туалетов. Дома без санузлов, а отхожие места обветшали - строились-то в середине прошлого века.

Приводить в пример успешный опыт ТОСов Новосибирска или Самары бессмысленно. Там лицом к народу поворачивалась администрация городов и мэры личными указами продвигали федеральную инициативу. Во Владивостоке информацию о ТОСах до населения доносила Тихоокеанская коалиция по содействию реализации реформы ЖКХ в Дальневосточном округе. По словам координатора совета коалиции Александра СМЫШЛЯЕВА, желающих учиться было немало, на бесплатные семинары записывалось по 20-30 человек. Но похвастать результатами успешной регистрации ТОСа, не говоря уже об успехах в хозяйственной деятельности, они не могут.

Впрочем, сторонники реформы оптимизма не утратили. Проволочки с регистрацией ТОСов во Владивостоке они связывают с относительно недавно созданной законодательной базой (во Владивостоке порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления определен только в 2006 г.) и с неразберихой в составе муниципальной исполнительной власти.

"О порядке регистрации ТОСов в думе города стали говорить в 2002 г., тогда вообще мало кто себе представлял, что такое территориальное общественное самоуправление, - объясняет ситуацию Александр Юртаев. - Обсуждая проект закона о территориальных самоуправлениях, мы собирали круглые столы, и никто из присутствующих не мог дать точного определения, что же такое ТОС. Путали с ТСЖ. Так что подготовительная работа для успешного существования ТОСов проведена огромная, дело за людьми".

Согласно положению о ТОСах для регистрации в правовое управление администрации города подается устав ТОСа, заявление о создании, протокол собрания (конференции), содержащий сведения о создании ТОСа. В уставе ТОСа должны быть обозначены границы территории; цели, задачи, формы и основные направления деятельности; порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок действия полномочий органов ТОСа. В течение трех дней после поступления в правовое управление полного пакета документов они направляются в управление муниципальным имуществом для подготовки заключения. Кроме трех выше обозначенных причин отказа в регистрации есть еще несколько: несоответствие устава ТОСа требованиям Конституции РФ, федерального законодательства, законодательства Приморского края. Впрочем, это не основание для вторичной попытки регистрации. Как видите, на бумаге все просто, остается искренне пожелать удачи вставшим на этот путь.