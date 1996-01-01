"Горячо" для малого бизнеса

На фоне грандиозных масштабов разворачивающихся строек, чему и была посвящена пресс-конференция главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, времени на вопросы о текущих делах уж как-то не хватило. Между тем предприниматели поручили "ЗР" задать "горячие" вопросы.

Журналисту "ЗР" удалось перехватить мэра на выходе, чтобы спросить о том, что волнует бизнес и горожан сегодня. Эксклюзивно в коротком интервью "ЗР" Игорь Пушкарев сообщил, что губернатор Сергей ДАРЬКИН согласился подумать о том, чтобы вернуть в управление мэрии хотя бы городские пляжи. Ведь сегодня городская администрация даже не имеет полномочиий по наведению на них элементарного порядка. А вот остальную владивостокскую землю, переданную полтора года назад в ведение краевого ведомства, губернатор пока не торопится вернуть городу.

На озвученный "ЗР" больной вопрос предпринимателей по поводу судьбы их арендованных офисов конкретики не прозвучало. Приватизация муниципальной собственности приостановлена, и план ее проведения пересматривается. "Продать все проще простого. Тем более за копейки. Мы противники такого подхода", - сказал Игорь Пушкарев. Мэрия в соответствии с поручением разрабатывает порядок предоставления малым предприятиям льгот на аренду. Документ будет предложен депутатам для утверждения на ближайшей сессии.