Японские бизнесмены вернутся во Владивосток

"С лета прошлого года интерес в деловых кругах Японии к Владивостоку значительно возрос",- отметил генеральный консул Японии во Владивостоке Масаёси КАМОХАРА во время встречи с мэром Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Встреча 11 июля в мэрии была протокольной, но сообщение генконсула порадовало мэра Владивостока. "В настоящее время, - отметил г-н Камохара, - завершается строительство ряда объектов на острове Сахалин, и многие японские строительные компании рассматривают возможность переноса своих офисов во Владивосток".