До Тихоокеанского конгресса осталось 10 дней

Уточняются список гостей и программа Второго Тихоокеанского экономического конгресса, который состоится во Владивостоке 26-27 июля. Девиз 2-го Тихоокеанского экономического конгресса - "Россия и страны АТР - от сотрудничества к интеграции".

В работе пленарного заседания конгресса примет участие исполнительный директор Секретариата АТЭС Хуан Карлос КАПУКАЙ. В качестве специального гостя выступит один из ведущих мировых экспертов по глобальным стратегиям и маркетингу, интернационализации и международным проектам в АТР Джордж ЙИП. Его доклад "Конкурентные стратегии компаний российского Дальнего Востока в АТР" наверняка привлечет деловых людей.