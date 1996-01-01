Генплан в руках согласительной комиссии

Генплан выходит на финишную прямую, заявила пресс-служба главы Владивостока на прошлой неделе. Напомним, проект Генплана Владивостока создан еще в 2005 г. (проектировщик - ОАО "Приморгражданпроект"), однако до сих пор он не принят официально. В апреле нынешнего года составлен "Свод замечаний и рекомендаций администрации Приморского края по доработке Генерального плана", куда вошло несколько десятков различных замечаний и предложений специалистов. Все они были переданы авторам проекта.