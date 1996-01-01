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Владимир Николаев ушел в море и не вернулся
На 9 июля первичная организация "Седанка" партии "Единая Россия" направила экс-мэру письмо по официальному адресу Владимира НИКОЛАЕВА с приглашением на своё заседание по вопросу об исключении Владимира Викторовича из своих рядов. Ответ не был получен.
Только этот факт и смог подтвердить "ЗР" из всех слухов вокруг экс-мэра Владивостока. Как сообщает газета "Владивосток", диаспора высокопоставленных приморских политиков, вынужденных по причинам правоохранительного характера покинуть пределы родной страны, ширится и разрастается едва ли не с каждым месяцем. Именно поэтому владивостокцы столь склонны с доверием относиться к слухам о таинственном исчезновении из города Владимира Николаева, считает информагентство "Дейта.ру".
В отсутствие источника официальной информации эксперты положились на печатные СМИ, а также на анонимных участников известного форума vlcrime.net.
Для начала - недавняя публикация во вполне официальной "Российской газете": "По информации источника "РГ" в правоохранительных органах, Владимир Николаев покинул край в преддверии открывающейся перед ним перспективы нового уголовного дела".
Несколько ранее другое печатное издание, возглавляемое знаменитой Марией СОЛОВЬЕНКО, "смутившей президента", сообщило: "Из достоверных источников автору этих строк стало известно: экс-мэр Владивостока Владимир Николаев в июне 2008 г. навсегда покинул Россию. После того как побывал на допросе в прокуратуре в рамках возобновленного следствия по уголовному делу об убийстве директора дома отдыха "Тихоокеанский" Михаила БЕДАКА (исполнители были осуждены в 2001 г. на 20 лет, через три года был установлен заказчик, некто Сергей Г. - Прим. авт.). Похоже, не испытывая судьбу, Владимир Викторович, оставив в родном городе жену и троих детей, мать, сестру, ушёл в море на яхте и не вернулся во Владивосток... Наутро в его коттедже был произведён обыск, но никаких "улик" найдено не было".
Помимо этой романтической (как и легенды о молодых годах Николаева) версии существует более прозаическая: анонимные источники якобы своими глазами в июне видели Владимира Викторовича в самолёте по маршруту Сеул - Пхукет.
Нелишне заметить в этой связи, что уже после вступления в силу приговора суда в феврале этого года прокуратура подала иск о взыскании с Николаева 13 млн руб. сверх той суммы, которую он внес в качестве компенсации нанесенного городскому бюджету ущерба перед судебным процессом.
Что касается членства в "Единой России", то в соответствии с партийным уставом Николаеву будет направлено еще одно приглашение, а затем вопрос можно будет рассмотреть в отсутствие исключаемого.
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