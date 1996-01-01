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Приморские "единороссы" могут проголосовать за коммуниста
Приморские "единороссы" готовы избрать сенатором лидера приморских коммунистов Владимира ГРИШУКОВА. По их мнению, даже политический противник лучше бывшего главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛОМАЕВА.
Место сенатора от Законодательного Cобрания Приморского края освободил Игорь ПУШКАРЕВ, в мае занявший кресло мэра Владивостока. В Законодательном Cобрании Приморья подавляющее большинство голосов у "Единой России". Понятно, что пройдет кандидат, предложенный "единороссами". Но они не готовили собственный список кандидатов. Знали, что вопрос решат в Москве, а им останется лишь проголосовать. Надеялись, что генсовет партии предложит какого-нибудь "варяга" из военных. Ведь только на военнослужащих не распространяется норма закона, по которой представителем региона в Совете Федерации может стать человек, проживший на территории не менее десяти лет. А генеральный совет неожиданно предложил утвердить Сергея Ломаева.
Новость пришла в край 2 июля и, похоже, повергла приморских "единороссов" в шок.
"Приморский край в Совете Федерации не должен представлять человек, получивший "липовый" диплом о высшем образовании. Да, уголовное дело закрыли на основании истечения срока давности, но сам-то факт всем известен. Он обвинялся в задержке зарплаты своим рабочим и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. И то, что дело прекратили "в связи с деятельным раскаянием", сути не меняет. Стыдно, если Приморье в верхней палате российского парламента будет представлять такой человек", - сказал "ЗР" на условиях анонимности депутат-"единоросс".
Получается, что на словах борьба с коррупцией, требование "чистки", а на деле - пусть и с пятнами, а наш. И то, что в генсовете не знали о липовом дипломе, лишь усугубляет скандал - выходит, центру глубоко наплевать на мнение в регионах. Сразу возникает много вопросов к принципам раздачи постов.
Кандидатуру Сергея Ломаева депутаты должны были обсудить на внеочередном заседании. Председатель Законодательного Cобрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ утром 11 июля назначил сессию на ближайшую субботу, 12 июля, поскольку с понедельника депутаты были распущены на летние каникулы. Но уже в 14 часов спикер был вынужден отменить распоряжение и отложить рассмотрение вопроса.
"Дело в том, что не удалось собрать кворум", - пояснила пресс-служба ЗАКСа. Версия официальная и, похоже, будет приемлема и для федерального центра, попавшего в щекотливое положение.
В результате вакансия сенатора останется открытой, вероятно, до осени. Дело в том, что депутаты выйдут на работу теперь только в сентябре. Возможно, этого времени им хватит, чтобы переубедить Москву. К слову, сам Сергей Ломаев, по нашей информации, даже не прибыл во Владивосток, где депутаты должны были рассматривать его назначение. Возможно, счел излишним, поскольку решение все равно принимает Москва.
Для многих принципы отбора кандидатов на те или иные должности остаются тайной за семью печатями. Впрочем, в данном случае ларчик просто открывается. По нашей неофициальной информации, Сергей Ломаев близок не столько к бывшему губернатору Евгению НАЗДРАТЕНКО, как утверждали некоторые эксперты, сколько к Руслану КОНДРАТОВУ. А тот в ранге депутата Госдумы быстро нашел поддержку в лице некоторых высокопоставленных руководителей "Единой России", но успел испортить отношения чуть ли не со своими приморскими соратниками по партии.
Но если не Ломаев, то кто? Приморские "единороссы" в своей среде начали обсуждать альтернативные кандидатуры.
"Шансы имеют депутаты-"единороссы" Галуст АХОЯН и Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, - сообщил "ЗР" информированный источник. - Но самым реальным кандидатом можно считать лидера приморских коммунистов Владимира Гришукова, которого намерена выдвинуть фракция коммунистов.
И не исключено, что его поддержит достаточное для победы количество депутатов-"единороссов". Что интересно, на ум "единороссам" даже не приходят кандидатуры из не бизнес-среды. Неужто не найти ни одного незамаранного чиновника или ученого, который стал бы достойным сенатором от Приморья?
Конечно, если Генсовет "Единой России" не изменит свою позицию и будет настаивать на кандидатуре Сергея Ломаева, то голосование за иного, тем более столь "идеологически чуждого" кандидата станет грубым нарушением партийной дисциплины. Впрочем, найти и наказать нарушителей будет нелегко. Голосование-то на сессии - тайное.
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