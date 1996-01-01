Климат для инвестора

В планах социально-экономического развития Республики Саха большое значение отводится ее столице - городу Якутску. О крупнейших проектах, реализация которых уже началась или начнется в ближайшее время, а также факторах притягательности Якутска для инвесторов "ДК" беседовал с главой городского округа "Город Якутск" Юрием ЗАБОЛЕВЫМ.

- Юрий Вадимович, какие из инвестиционных проектов, на ваш взгляд, должны самым существенным образом повлиять на развитие города?

- Прежде всего стоит назвать завершение строительства железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск с возведением автомобильно-железнодорожного моста через р. Лена. У этой стройки непростая судьба, но сегодня ее завершение выглядит вполне реальным. Как и то, что интеграция города в транспортную инфраструктуру страны даст новый импульс его развитию. Формирование мультимодального транспортного комплекса, основанного на стыковке железнодорожного, речного транспорта, федеральных и республиканских автодорог и авиации, позволит Якутску стать крупным пассажирским и транспортным узлом. Что в свою очередь активизирует развитие сопутствующей инфраструктуры, да и в целом бизнеса.

В числе очень важных для города проектов - строительство современного аэровокзального комплекса и реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск". А также сооружение второй очереди Якутской ГРЭС и кирпичного завода, что сегодня, когда объемы строительства в городе растут, особенно актуально.

- Вы назвали проекты федерального и республиканского уровня, а что инициировала сама мэрия?

- Значительная часть инвестиций города вкладывается в жилищное строительство. У нас с 2005 года действует целевая программа городского округа по строительству и благоустройству жилья для работников бюджетной сферы и ЖКХ. За время действия программы более 200 семей получили жилье в новых домах. На один бюджетный рубль, затраченный на строительство жилья, привлекаются 6 рублей внебюджетных средств, вследствие чего удается значительно увеличить объемы вводимого жилья. В 2008 году эта работа будет продолжена, планируем ввести 13 жилых домов - более 400 квартир. В стадии формирования 27 земельных участков, которые будут предоставлены под комплексную застройку многоэтажными зданиями. В числе иных проектов, осуществляемых мэрией, - строительство мусоросортировочного завода, объектов социальной сферы - дошкольных и медицинских учреждений, общеобразовательных школ.

- Какова динамика инвестиций в ГО "Город Якутск" и как бы вы определили конкурентные преимущества, делающие город привлекательным для инвестора?

- Инвестиционный спрос предприятий стабильно растет. В 2007 г. объем инвестиций в основной капитал по предприятиям Якутска составил 13284 млн руб. Что касается инвестиционного климата, то притягательным для инвесторов город делают прежде всего статус столицы республики, а также то, что Якутск - единственная городская агломерация, с территории которой возможно дальнейшее освоение северных месторождений Республики Саха и соседних территорий. В числе других позитивных факторов следует отметить наличие разветвленных инженерных коммуникаций и свободных площадей для хозяйственной деятельности и застройки. Нельзя не сказать о несметных подземных кладовых Республики Саха, где сосредоточены значительные запасы алмазов, золота, каменного угля, нефти, газа и других полезных ископаемых. Столица является своеобразным плацдармом, где разрабатываются и реализуются грандиозные проекты освоения всего этого богатства.

Мы свою задачу видим прежде всего в совершенствовании законодательной базы в области инвестиционно-строительной деятельности, которая должна стать основой для привлечения инвестиций. Например, уже в текущем году утверждены Правила застройки и землепользования по территории ГО "Город Якутск", разработан проект Инвестиционного паспорта городского округа. И на этом мы останавливаться не собираемся.

- Якутск разработал Стратегию развития до 2020 года. Вы можете уже сегодня сформулировать будущий образ города?

- При разработке этого документа использовался так называемый кластерный подход, который позволил определить точки роста городской экономики, приоритетные направления ее развития. Вопросы социального развития города намеренно были отведены на второй план. Исходя из этих посылов, будущий образ Якутска можно охарактеризовать следующим образом. Результатом реализации Стратегии должно стать формирование здесь основ постиндустриальной экономики, базирующейся на сервисе B2B (business to business), услугах транспортно-логистического комплекса, высококачественных и доступных потребительских услугах, а также на развитии передовых отраслей, таких как IT-отрасль, производств с использованием био- и нанотехнологий.