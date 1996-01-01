Карта с пробелами

Минрегионразвития уверяет, что учло большинство предложений дальневосточников, но у регионалов по-прежнему много замечаний к концепции развития РФ до 2020 г.

Как заметил заместитель министра регионального развития РФ Дмитрий АРАТСКИЙ на совещании у полпреда президента в ДВФО, где обсуждалась концепция социально-экономического развития РФ до 2020 года (региональный аспект), карта экономического потенциала ДВФО, изложенная в документе, одна из лучших и "с изюминкой". Поскольку дальневосточную изюминку федеральный чиновник сравнил с Уралом промышленным и Уралом полярным, то разумно предположить, что в контексте ДВФО речь идет о четкой специализации регионов. Но дальневосточники документом недовольны.

Согласно концепции, на Дальнем Востоке предполагается добывать и частично глубоко перерабатывать природные ресурсы, а именно биоресурсы на побережье Тихого океана, полезные ископаемые на территории Магаданской области, в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), лесные ресурсы в Хабаровском крае, планируется поднимать сельское хозяйство в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае, ЕАО. Использовать промышленный комплекс Хабаровского края и транспортировать продукцию через порты тихоокеанского побережья.

Однако, как подчеркнул Дмитрий Аратский, стратегия развития России - не панацея, а базовый документ. Чтобы страна действительно развивалась, необходимо не только строить инфраструктурные объекты, но и принимать "регулятивные меры по стимулированию экономической деятельности предприятий". А именно - вносить изменения в налоговое, таможенное и иное законодательство. И эти меры должны быть прописаны в отраслевых федеральных стратегиях и обозначены в региональных и муниципальных целевых программах, чего пока не наблюдается.

Критично настроенный федеральный чиновник даже привел конкретный пример. "Недавно дали отрицательное заключение по целевой программе развития рыбохозяйственного комплекса, - сказал он. - Речь должна была идти об обновлении рыбопромышленного флота, о развитии рыбоперерабатывающих мощностей, о создании системы воспроизводства рыборесурсов. Но никаких конкретных мер эта программа не содержала. Хотя всем понятно, что нужно делать, чтобы частный бизнес мог перерабатывать рыбу. Нужно снижать затраты бизнеса - вводить нулевую таможенную пошлину на ввоз современного рыбоперерабатывающего оборудования, субсидировать процентную ставку по кредитам, выдаваемым на создание таких предприятий, снижать тарифы на грузоперевозку такой продукции и т.д.".

Тем временем концепция развития дальневосточных регионов в том виде, как ее изложило Минрегионразвития, вызвала нарекания региональных чиновников. В документе нет ни слова о геополитической роли Дальнего Востока, заметил первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Я) Геннадий АЛЕКСЕЕВ, хотя геополитическое значение Калининграда подчеркивается. Нечетко сформулированы цели по развитию транспортной инфраструктуры территории и не упоминается о такой ключевой для Дальнего Востока задаче, как закрепление населения. При этом Якутия в документе названа "природной кладовой", без указаний на то, что в регионе развиты промышленный комплекс и сельское хозяйство.

Представители других дальневосточных регионов, судя по выступлениям, были ущемлены сильнее. Большинство жаловалось на отсутствие в документе "родных" перспективных проектов. Так, губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ полюбопытствовал, как министерские чиновники определяют точки роста. "В своих предложениях мы обозначили 5 точек роста, ни одна из них не попала в концепцию", - заметил он. А и.о. губернатора Приморского края Александр КОСТЕНКО подчеркнул, что необходимо включить в документ строчку о создании на юге Приморья промышленного и транспортно-логистического комплекса, упомянуть нефтегазовые проекты. И поинтересовался, как понимать отсутствие в концепции записи о создании игорной зоны на юге Приморья: "Постановление правительства будет отменено? Или как? Работы уже ведутся..."

А первый заместитель губернатора Чукотского АО Андрей ГОРОДИЛОВ рассуждал о парадоксах: "Государство заявляет об опережающем развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, при этом нам за свои деньги предлагают разработать проектную документацию по строительству железнодорожной ветки из Магадана в Анадырь при условии, что, возможно, в 2012 г. федеральный бюджет выделит средства на этот проект".

Несмотря на непрекращающиеся разговоры о смене вектора развития РФ на инновационный, об инновационном развитии на Дальнем Востоке до сих пор внятно никто не говорил. Как следствие, выступление заместителя председателя Дальневосточного отделения РАН Юрия КУЛЬЧИНА с интересом слушал не только московский гость, но и региональные чиновники. А ученый рассказывал о невероятном. По его мнению, на Дальнем Востоке есть все предпосылки для создания кластера по развитию марикультуры на побережье Тихого океана. И на этой базе можно поднять новую для региона отрасль - фарминдустрию.

Есть здесь и основа для развития нанотехнологий. "Анализируя физические и химические законы, которые используют объекты, живущие в море, мы можем создавать новые уникальные материалы, которые будут востребованы в ракетной промышленности, самолетостроении, судостроении, медицине, - отметил он. - А робототехника... Мы все с большим вниманием следили за российской экспедицией на Северный полюс, и все рукоплескали ЧИЛИНГАРОВУ. Но кто работал под водой? Глубоководные аппараты, разработанные в Дальневосточном отделении РАН. И это не просто аппараты, их можно использовать для поиска полезных ископаемых на шельфе!"

Упомянул он и о работе дальневосточных ученых в области медицины, в частности, рассказал о диагностической системе, которая позволяет анализировать состояние пациентов по слабым электромагнитным полям. С ее помощью диагнозы можно ставить в режиме удаленного доступа, то есть через Интернет, что очень актуально для Дальнего Востока. И, оказывается, ученые ДВО РАН уже "полностью решили проблему утилизации жидких радиоактивных отходов на тихоокеанском флоте" и "могут очищать радиоактивную воду до состояния почти пригодного к употреблению".

Дмитрий Аратский слушал выступающих "с открытыми глазами" и всех к этому призывал. "Коллеги, мы должны отсегментировать именно приоритетные, именно перспективные специализации регионов", - подчеркнул он в ответном слове. Критерии перспективности просты: конкурентное преимущество региона в реализации того или иного направления, масштаб реализации и экономическое обоснование. "Очень многие проекты опираются на воздух, - заметил он. - У них нет будущего. Приведу один пример - по энергосистемам ДВФО в перспективе выбывает оборудование на 3,5 МВт. В этот же период вводится дополнительных мощностей всего на 1,3 МВт. Отрицательное сальдо - более 2 МВт. Это означает, что многие проекты, которые завязаны на огромное энергопотребление, в условиях нарастающего энергодефицита повисают в воздухе".

При этом отдельные предложения дальневосточников Дмитрий Аратский посчитал справедливыми и достойными упоминания в стратегии 2020, чтобы "позже не было двойственного толкования". "Про марикультуру, например, надо прямо написать", - сказал он. Одновременно федеральный чиновник еще раз подчеркнул, что в региональном разрезе стратегического документа нужно "показать основные направления развития региона без особой детализации". А детальное описание экономического развития регионов войдет в концепцию региональной политики. "Но вы должны понимать, что это не концепция развития сельского хозяйства или демографической политики, поэтому конкретных мер по развитию этих направлений там тоже не будет", - добавил он. Отдельные направления будут проанализированы в соответствующих отраслевых стратегиях.

Федеральные чиновники, видимо, решили загрузить себя работой. Число концепций, которые будут писаться, уточняться, согласовываться, обеспечит их работой на ближайшие лет пять. А к тому моменту как раз подойдет время корректировать принимаемые сейчас документы.

Странно только, что слова у них по-прежнему расходятся с делами. Так, например, о необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке только ленивый не заявлял. В то же время, как сообщил Дмитрий Аратский, прокладывать параллельные автодорогам железнодорожные ветки на Дальнем Востоке государство не собирается. "Мы не настолько богаты, чтобы развивать здесь все виды транспортной инфраструктуры. Кроме того, сегодня серьезно обсуждаются различные варианты развития транспортной системы Дальнего Востока, и многие склоняют к тому, что транспортную сеть округа надо строить на воздушных перевозках. И Минфин считает, что субсидировать авиаперевозчиков надо из региональных бюджетов".

Так что можно расслабиться. До тех пор пока мнения федеральных чиновников относительно будущего Дальнего Востока так сильно расходятся, принципиального значения, что, когда и кем здесь будет построено, не имеет.