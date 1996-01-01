Мэрия копнула земельные участки и рекламу

Мэрия Владивостока отменила передачу в долгосрочную аренду около 200 участков, которые раздала прежняя администрация города. И это только начало...

Специально созданная экспертная коллегия продолжит деятельность по возврату незаконно розданной городской собственности, причем список направлений значительно расширит. Персональный состав коллегии засекречен. В мэрии признают, что ведут весьма опасную работу.

Земельные участки общей площадью более 100 га прежняя администрация 5 мая вывела из оперативного управления муниципальных учреждений. И уже с 14 по 22 мая через Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) раздала их в аренду сроком на 49 лет "своим" людям. Причем они брали землю под такие благородные цели, как создание площадок для пеших прогулок и воскресного отдыха жителей города, под летние кинотеатры под открытым небом, под площадки для прогулок на побережье, а пять гектаров - для выгула домашних животных... На деле новые хозяева собрались строить элитные дома и офисы, оборудовать платные парковки и ночные стоянки машин.

"Мы считаем, что был нарушен порядок предоставления земли, - заявил "ЗР" первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей СУХОВ. - Например, информацию о выделении участков фактически не публиковали в СМИ. Объявление разместили лишь на сайте. Причем уже после распоряжения главы УМИГА".

Законодатель предписывает осуществлять подобные процедуры на принципах открытости, публичности в целях эффективного использования земель. На деле информацию скрыли. Лишь после того как участки раздали объявление о тендере разместили на интернет-сайте.

Мэрия Владивостока о своем решении отменить долгосрочную аренду на 200 участков в установленном порядке проинформировала управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, а материалы обещает направить в прокуратуру.

Нарушения выявила специально созданная 26 июня в администрации Владивостока экспертная коллегия, которую возглавил Алексей Сухов. В ее составе семь человек. В основном юристы и специалисты по земельным отношениям. Фамилии Алексей Сухов назвать отказался, чтобы "не подвергать людей лишнему риску".

В администрации не исключают давления на городские власти со стороны криминальных структур. Даже вплоть до физического устранения конкретных чиновников.

"Эти нарушения лежали на поверхности, поэтому стали первой "находкой" коллегии. Но, уверяю вас, она будет не последней, - заверил "ЗР" Алексей Сухов. - Коллегия расширит область проверки. Мы начали с земельных отношений, причем еще с ними не закончили работу. Одновременно начинаем проверку разрешений на строительство, изучаем контроль над имуществом и МУПами. К слову, это одна из самых больных тем".

По его словам, специалисты мэрии начали анализ муниципальных правовых актов по рекламной деятельности, которые были подготовлены прежней администрацией в связи с изменениями федеральном законодательстве. Дума Владивостока должна рассмотреть и утвердить документы.

"Мы намерены привлечь всех рекламораспространителей, чтобы узнать их точку зрения, - сказал Алексей Сухов. - Хотим сделать так, чтобы наружная реклама не портила вид, а украшала город".

Напомним, на своей первой пресс-конференции новый глава Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что в первую очередь будет бороться с точечными застройками во Владивостоке и незаконной раздачей земельных участков муниципалитета, в том числе под эти застройки.