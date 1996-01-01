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Сергей Ломаев может стать сенатором
2 июля президиум генсовета "Единой России" рекомендовал к избранию членом Совета Федерации бывшего главного федерального инспектора в крае Сергея ЛОМАЕВА. Эта кандидатура вызвала шок у приморских "единороссов".
Напомним, что управление Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе оспаривало подлинность его диплома о высшем образовании. Диплом Вольского высшего военного училища тыла, выданный в 1985 г. Сергею Ломаеву, признан поддельным, поэтому под сомнение поставлен и диплом о высшем образовании Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии, где позднее дистанционно и по сокращенной программе обучался господин Ломаев.
Как выяснилось, центральному руководству "Единой России" "ничего не известно" об уголовных делах в отношении Сергея Ломаева. Тем более, как сообщил PrimaMedia источник в прокуратуре Приморского края, уголовное дело по факту "подделки неустановленными лицами и использования диплома о высшем образовании" было прекращено в мае текущего года по истечении срока давности. Местные "единороссы" не исключают, что парламент воспользуется преимуществом тайного голосования и отвергнет кандидатуру Москвы.
Пикантность ситуации придает объявленная "Единой Россией" чистка рядов: члены партии с небезупречной репутацией исключаются из ее рядов.
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