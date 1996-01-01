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Сериал "Генплан-2020" продолжается
Начисто отверг обвинения в том, что городская дума задерживает принятие Генплана Владивостокского городского округа, ее спикер Валерий РОЗОВ.
Выяснилось, что дума в этом вопросе не обладает должной осведомленностью. Ее, как и раньше, держат на положении Золушки, которая в пожарном порядке должна подписать все, что ей только не подкинет администрация города. Председатель думы привел вопиющий факт, когда на три запроса, отправленных теперь уже бывшей администрации города, чтобы прояснить сметы расходов, ответа получено не было. Один из запросов - на что ушли деньги при разработке генплана и кому требуется выплатить по этой строке бюджета в 2008 г. еще 29 млн руб., если разработчики утверждают, что генплан готов и т.д.
Кстати, работа над генпланом Владивостока ведется с 2003-го и финансируется из городского бюджета с 2004-го. Соответственно выделялись деньги - 8 млн, 14 млн, 15 млн... А сегодня администрация Приморского края имеет 111 замечаний и предложений к генплану. Выходит, он действительно не готов к утверждению. Благо, что новой городской власти правительством была выдана "индульгенция" еще на два месяца на доработку и принятие генплана - до 15 сентября. Однако Дума г. Владивостока от работы с генпланом почему-то все еще отстранена.
Администрация города, по словам Валерия Розова, не выдала думе даже экземпляра проекта генплана с замечаниями краевой администрации. Понятно, что депутаты этим обижены. Как полагает председатель, новый мэр Игорь ПУШКАРЕВ сегодня считает, что проект в таком виде просто не достоин быть предоставленным думе.
И все же времени на переработку генплана мало, и председателю думы хотелось бы иначе строить взаимодействие с городской администрацией: если б мэрия выдавала материалы генплана частями, то дума подключала бы к процессу свою рабочую комиссию, которую, кстати, ввиду важности Валерий Розов возглавляет сам. Заместителем стала Марина ЛОМАКИНА. В группу входят компетентные депутаты и специалисты. Во всяком случае так больше гарантий, что доработанный генплан пройдет через экспертизу общественных слушаний.
Валерий Михайлович признался, что сложными путями ему все-таки удалось неофициально заполучить для ознакомления проект генплана с замечаниями краевой администрации, и он считает, что они действительно существенны. Однако от мэрии пока не получено ни одной страницы "работы над ошибками", потому обвинения, что "дума тормозит принятие решения", голословны.
По мнению председателя думы, обязательно должны быть учтены замечания протокола, составленного по итогам недавнего визита во Владивосток министра регионального развития РФ Дмитрия КОЗАКА, который отметил, что администрация должна принять генплан в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ. При этом в него должны быть включены объекты и зоны строительства федерального и краевого значения. То есть объекты к АТЭС и из многочисленных программ края. И это обязательно должно быть согласовано со всеми причастными к строительству в городе министерствами и ведомствами (весьма долгая и затратная статья!).
Например, оказывается, не все сегодня понятно с размещением в городе объектов энергетики, которые должны обслуживать растущие потребности Владивостока. Предстоят согласования генплана городского округа и с соседними муниципальными образованиями - городом Артемом, Надеждинским и Хасанским районами. То есть необходимо четко "обозначить границы города".
И еще один важный пункт - результаты общественных слушаний. Если действительно были предложены дельные замечания, то они обязательно должны быть включены в генплан, независимо от личности внесшего предложения, поскольку государство наше строится на демократических принципах, говоря высоким стилем, а проще - город строится для горожан. Их интересы по статусу и должна защищать дума города.
Дума намерена привлечь к своей работе над генпланом в ударный срок лучшие строительные и архитектурные кадры. Однако оставшиеся два месяца надо работать "очень плотно". По принятому графику 21 августа Дума Владивостока предполагает рассмотреть новый генплан в первом чтении. 15 сентября, напоминаем, он должен лечь на стол правительства.
В связи с очередным смещением сроков принятия генплана города напрашивается вопрос: не окажется ли это "роковым" для начала и хода строительства объектов саммита АТЭС-2012? На него для "ЗР" ответила начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации Приморского края Елена ИВАННИКОВА:
- Федеральный Градостроительный кодекс трактует, что принятие генерального плана на сегодняшний день с учетом положения ФЗ-191 "О введении в действие Градостроительного кодекса" не есть определяющий момент для начала либо задержки строительства "объектов АТЭС". Другое дело, что генеральный план - это действительно обязательный документ для регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования. Тем не менее действующий генеральный план у города есть, и он "жив", пока не вступит в силу новый. Потому объекты строятся. Московский институт "Гипрогор" занимается разработкой проекта планировки полуострова Саперный на о. Русском. В проливе работает буровая установка, появилась дирекция по строительству. Так что строительные работы и объекты будут начаты в срок.
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