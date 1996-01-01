Региональный семинар "Запад на Востоке: культурные механизмы формирования региональной политики, экономики и общества", организованный Московской школой политических исследований, прошел во Владивостоке.

Кроме собственно лекций в рамках мероприятия прошли два круглых стола на темы "Может ли бизнес быть субъектом развития региона?" и "Институт СМИ как индикатор культурной, экономической, политической жизни региона", где модератором являлся директор Московской школы политических исследований Д.СОКОЛОВ. Основными участниками семинара стали студенты ДВГУ, ВГУЭС, ДВГТУ.

Школа уже во второй раз организует и проводит во Владивостоке обучающие семинары, обсуждает с жителями региона острые проблемы и возможность их решения, так как девиз школы - "Гражданскому обществу - гражданское просвещение!".