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Кто уйдет в отставку?
Секретарь приморского Политсовета партии "Единая Россия" Петр САВЧУК уйдет в отставку. Но только, если Руслан КОНДРАТОВ сдаст свой мандат депутата Госдумы.
Кому из приморских политиков придется оставить должность, очевидно, решит президиум Генсовета "Единой России" на этой неделе в Москве, где они оба надеются выступить. От решения федерального руководства партии фактически зависит, кто станет лидером приморских "единоросов "и будет формировать политику партии в крае. Таков итог дискуссии на заседании приморского регионального политсовета "Единой России", состоявшегося 27 июня. На нем рассмотрели всего пять вопросов, в том числе и громкое заявление Руслана Кондратова на пресс-конференции 19 июня, где он предложил политсовету самораспуститься.
Сторонники Кондратова попытались отложить вопрос до его приезда во Владивосток из Москвы. "Неэтично рассматривать вопрос о человеке в его отсутствие", - заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ, во время выборов бывший доверенным лицом Руслана Кондратова. "В нас плюнули, а нам - утереться?" - задыхался от гнева депутат Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС. Его поддержал секретарь Политсовета "Единой России" Петр Савчук: "Мы надлежащим образом уведомили Руслана Кондратова о заседании, но он прислал письменный ответ, что не может присутствовать. К тому же мы не решаем вопрос о Кондратове, а рассматриваем его политическое заявление, которое вызвало широкий резонанс в СМИ, обществе и партии".
В политсовете приморских "единоросов" 98 человек, на заседание прибыл 61, из которых лишь четверо проголосовали за отсрочку вопроса. Основная претензия - "он не назвал имен, кого имел в виду, когда говорил об уголовных делах". Как сообщил председатель политсовета Петр Савчук, он передал список членов политсовета в правоохранительные органы с просьбой сообщить, кто именно и когда привлекался к уголовной ответственности, но ответа не получил.
"Я хочу предложить Кондратову начать с себя и сложить полномочия депутата Госдумы, - заявил Савчук. - После этого я готов подать в отставку. Самороспуск политсовета невозможен, потому что не предусмотрен уставом, но каждый может написать персональное заявление".
Однако председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ предостерег: "С первой частью я согласен. Мандат депутата он должен сдать. Но с самороспуском не стал бы торопиться. А то может получиться, что генсовет партии услышит только вторую часть предложения". Спикера поддержали.
Политсовет принял решение осудить заявление Руслана Кондратова и направить секретаря региональной организации Петра Савчука в Москву на заседание президиума Генсовета "Единой России" для доклада о мнении организации.
ДосьеНа итоговой пресс-конференции Петр Савчук сообщил, что процесс очищения "Единой России" идет давно. Сейчас численность составляет около 42 тыс. человек. Примерно 1200 были вычеркнуты из списков после сверки - кто-то умер, кто-то переехал в другой регион… За нарушение различных статей устава из партии исключены 57 человек. Сейчас первичная организация решает вопрос о членстве экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. На первое заседание он не явился. После этого секретариат направил ему письменное уведомление. Если он не явится вновь, то вопрос будет рассмотрен в отсутствие бывшего главы города.
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