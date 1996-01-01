Козак обошелся без мигалок

Этот визит во Владивосток высокопоставленного гостя из Белокаменной не повлек перекрытия улиц, автомобильных пробок. Как потом похвалился мэр Владивостока, впервые отказались от эскорта с мигалками, заменив их двумя впереди идущими автомобилями. Учимся, оказывается. И не только этому, как показал однодневный визит во Владивосток министра регионального развития РФ Дмитрия КОЗАКА 25 июня.

В Доме переговоров в пригороде собралось столько ведомственников, что появилась надежда - уж сейчас снимут все проблемы: Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей ЛЕЛЮХИН, ряд высокопоставленных чиновников Минрегиона, Минтранса, Минобороны и других.

Министр ознакомился со степенью готовности к модернизации аэропорта, строительству моста на Русский и первоочередных элементов инфраструктуры, необходимых для начала строительства первых объектов для саммита.

Традиционным пунктом поездки всех высоких гостей Приморья стал остров Русский, где и развернется самая масштабная стройка со времен возведения еще в царские времена Владивостокской крепости.

Правда, планы правительства, о которых приморцам рассказывали последние полтора года, существенно изменились. Оправдались сомнения экспертов-оптимистов насчет невозможности найти инвесторов-камикадзе, готовых вложить свои кровные в пустынный остров, без необходимой для принятия решений детальной информации с кучей скучных технических подробностей и за столь короткий срок построить все, чтобы не стыдно было принять там глав государств стран АТЭС. Очередь из инвесторов, которой Дмитрий Козак так пугал в Каннах на MIPIM-2008, так и не образовалась.

Тут-то и вспомнили спасительную идею строительства на острове федерального университета, которая сначала вовсе не фигурировала в числе первоочередных объектов. Но идея показалась разумной в плане гарантий использования построенных объектов после 2012 г. Так что теперь саммит АТЭС планируется провести в конференц-центре будущего университета. Он и несколько гостиниц разной звездности станут первоочередными объектами, которые будут построены, причем на средства федерального бюджета. Позже возведут учебные здания и все, что необходимо для будущего дальневосточного Гарварда, Оксфорда или, может быть, Принстона.

Для придания большей значимости университет "утяжелили" научным парком ДВО РАН. По словам главы ДВ-дирекции Росстроя Николая АШЛАПОВА, и с Минобразования, и с Российской академией наук идея согласована, но, по сведениям корр. ДДГ "ЗР", концепция есть "в целом", а обсуждение деталей создания Тихоокеанского научно-образовательного центра рискует вызвать серьезные размолвки между образованием и наукой на местах.

Тут перестала вписываться в концепцию игорная зона, и ее, горемычную, опять будут куда-то двигать. Куда? Этого никто пока не знает, даже губернатор Сергей Дарькин. А освободившееся на полуострове Житкова место займет океанариум.

А теперь более радостные новости: изыскания под строительство опор для моста через пролив Босфор Восточный ведутся активно. Экскурсию для министра лично провел глава омского НПО "Мостовик" Олег ШИШОВ. Он рассказал, что это будет самый большой в мире вантовый мост и визитная карточка Владивостока. Его длина составит 3,1 км, высота пилона - 320 м, а построить обещают за 45 месяцев. Проект получил в мае положительное заключение Главгосэкспертизы, проектно-сметная документация передается из администрации Приморского края в дирекцию Росавтодора (он выступает госзаказчиком), а генподрядчик будет назначен постановлением правительства.

Само же совещание прошло за закрытыми дверями, и министр, выступая после него перед СМИ, был краток и сдержан на подробности. Он повторил ставшую расхожей фразу о разобщенности действий министерств и ведомств и присоединился к угрозам нынешнего и бывшего Президентов РФ в адрес казнокрадов.

"Каждый не по назначению потраченный рубль необходимо приравнивать к мародерству", - заявил Дмитрий Козак, отметая сомнения журналистов по поводу нереальных сроков строительства.

Изменившаяся концепция потянула за собой череду новых согласований. Похоже, корректировкам бюджета федеральной программы, включающей перечень объектов строительства на 2009-2011 гг., нет конца. Как стало известно "ЗР", после совещания министр потребовал в недельный срок определиться с окончательной версией и представить ее ему на утверждение.

В заключение пресс-конференции корр. "ЗР" спросил министра:

- Какой будет система проведения тендеров на объекты саммита АТЭС?

- Мы сделаем все, чтобы они были международными, и постараемся, чтобы в них приняли участие как можно большее количество участников, - ответил Дмитрий Козак.

Время покажет, удалось ли Козаку навести порядок.