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Козак приехал навести порядок
Выездное совещание по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС прошло вчера во Владивостоке под председательством министра регионального развития Дмитрия КОЗАКА. В нем приняли участие все госзаказчики, представители краевой и городской администраций.
Министр прибыл в среду рано утром, осмотрел подлежащие реконструкции взлетные полосы аэропорта Владивосток, затем побывал в ВМТП, через причалы которого строительные грузы будут транспортироваться на Русский, и на месте строительства будущих объектов саммита АТЭС в бухте Аякс. Затем в Доме переговоров прошло совещание, подробности которого читайте во вторничном номере "ЗР".
Накануне, во вторник, прошла пресс-конференция главы Дальневосточной дирекции Росстроя Николая АШЛАПОВА, прибывшего заранее для подготовки совещания.
Он сообщил о том, что в связи с изменением концепции подготовки острова Русский к саммиту АТЭС и строительством там Тихоокеанского научно-образовательного центра в составе двух подразделений - Дальневосточного федерального университета и научного парка РАН - идет корректировка бюджета ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье до 2013 г." и подпрограммы по Владивостоку.
На вопрос корр. "ЗР", согласованы ли с дирекцией итоги недавно проведенного конкурса по мосту через бухту Золотой Рог и не удивляет ли его победа компании, не имеющей опыта строительства мостов такой сложности, он ответил:
- Мы являемся координатором и контролером и спросим за сроки на каждом этапе. Если есть участники, у которых возникли сложности с участием, они могут обратиться и в ФАС, и даже в прокуратуру. Формально мы влиять на выбор госзаказчика не можем, но если он в обозначенные сроки не сделает то, что должен сделать, мы можем поставить вопрос перед Минрегионом вплоть до того, что попросить остановить финансирование. И мы это сделаем, если увидим, что подрядчик не справляется.
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