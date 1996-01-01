Предметный разговор с инвестором

Если рассматривать инвестиции в основной капитал как показатель перспективности территории (а это действительно чуткий камертон), то можно заметить - ДВФО сделал заметный шаг вперед. Оценочно рост этого показателя за прошлый год составил около 12%, заметим, что еще в 2006 году объем инвестиций значительно отставал от года предыдущего.

В общем, восточная политика федерального центра начала воплощаться в конкретных объектах. Наибольшие темпы роста показали прежде всего те территории, где дан старт новым грандиозным проектам - Якутия, например (в 2,2 раза), Амурская область (10%). В ряде краев и областей объем инвестиций значительно снижен. Сахалинская область - порядка 78% к 2006 году (завершены основные работы по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"). Снижен объем инвестиций на Камчатке, Чукотке. На этом фоне Магаданская область выглядит середнячком. Два года подряд она стабильно удерживает сложившиеся инвестиционные показатели, не получив пока обещанных федеральных миллиардов на ГЭС, дороги и т.д.

В 2007 году суммарный объем инвестиций составил на Колыме 7, 6 млрд рублей. Однако уже в нынешнем году этот показатель должен превысить 12 млрд рублей. Эти цифры озвучил губернатор Николай ДУДОВ на прошедшем недавно собрании хозяйственного актива Магаданской области, на котором состоялось подписание инвестиционных соглашений между представителями деловых кругов и администрацией области. Подчеркнув при этом, что территория имеет очень неплохие перспективы для экономического развития, поэтому одной из важнейших задач администрации становится формирование благоприятного инвестиционного климата, а "подписание соглашений подтверждает серьезность наших намерений и намерений предпринимателей".

Сегодня, когда перспективы развития области становятся более понятными - федеральный центр вполне конкретно обозначил их в Федеральной целевой программе социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, - диалог с инвесторами может быть достаточно предметным. Вот такой конкретный, оформленный документами, скрепленными подписями сторон, разговор и состоялся на хозяйственном активе. Все обстоятельства реализации проектов - сроки, суммы, экономический эффект для компании и территории - были презентованы руководителям ведущих предприятий, представителям органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. 10 соглашений предусматривают привлечение в экономику области инвестиций на общую сумму более чем 2,8 млрд рублей.

Досье В ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", утвержденную постановлением Правительства РФ № 801 от 21.11.2007, включено 12 объектов, реализация которых планируется на территории Магаданской области. На осуществление этих проектов предполагается направить 33,3 млрд руб., в том числе 30,9 млрд руб. - средства федерального бюджета (что почти в 90 раз больше, чем было предусмотрено в ранее действовавшей версии Программы на период 2008-2010 гг.). 1,5 млрд руб. составят средства консолидированного бюджета и 0,9 млрд руб. - средства внебюджетных источников. В качестве внебюджетных источников рассматриваются средства ОАО "Магаданэнерго" и ОАО "Колымаэнерго", которые будут направлены на строительство Усть-Среднеканской ГЭС и на строительство высоковольтных линий электропередачи. Основной упор сделан на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Помимо новых объектов предполагается продолжить строительство объектов, начатых до 2008 года. Это терапевтическое отделение областной больницы, школа в пос. Армань, канализационные сети в пос. Ола Ольского района, очистные сооружения биологической очистки сточных вод.

О чем договорились

Инвестиционные проекты касаются геологоразведки, разработки месторождений драгоценных металлов, производства теплоизоляционных материалов из базальтового волокна, морского зверобойного промысла, то есть тех отраслей, которые в значительной степени определяют будущий рост экономических показателей территории. С руководством предприятий "Серебро Магадана" и "Серебро Территории" заключено соглашение о производстве геологоразведочных работ и капитальном строительстве. Эти предприятия, входящие в холдинг ОАО "Полиметалл", в прошлом году увеличили инвестиции в разработку месторождений "Дукат", "Лунное", "Арылах" в 3,7 раза. На 2008 год запланирована инвестиционная программа в объеме 1,0 млрд рублей. И более половины из них будет направлено на геологическое изучение недр. Помимо производственных инвестиций в компании тратят немало средств на социальные проекты в тех районах, где работают. А потому вполне могут рассчитывать на поддержку исполнительной и законодательной властей региона. А проблемы есть, и серьезные - они упираются в ненадежное энергоснабжение, плохое состояние дорог. То есть в ту самую полноценную инфраструктуру, создание которой невозможно без государственного участия.

С компанией "Золотые Проекты" подписано соглашение на разработку и освоение месторождения "Сопка Кварцевая" в Северо-Эвенском районе. Артель старателей "Аякс", согласно подписанному с ней соглашению, должна построить горно-обогатительный комбинат на серебряно-свинцовом месторождении "Гольцовое" в Омсукчанском районе. Геологоразведка и организация добычных работ на месторождениях "Павлик", "Утинское", Северо-Западном фланге Шахского рудного поля стали предметом соглашения об инвестиционном сотрудничестве, подписанного с предприятием "АРЛАН Золото Магадана".

Совместное российско-китайское предприятие "Геоцентр" в текущем году инвестирует в геологоразведку и освоение золоторудного месторождения "Игуменовское" 100 млн рублей. Весной 2008 года предприятие запустит на месторождении опытную обогатительную фабрику производительностью от 10 до 20 тонн руды в час. В дальнейшем мощность фабрики будет увеличиваться, достигая 160 тонн в час, или более одного миллиона тонн руды в год. Значительный объем инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых обязуется направить и горная компания "Майская", подписавшая соглашение с областной администрацией.

Помимо средств частных компаний в разведку недр Колымы в этом году будут инвестированы и федеральные средства. 453 млн рублей будут направлены на изучение 23 геологических объектов в соответствии с программой "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Магаданской области". Соглашение по реализации этой программы подписано с управлением по недропользованию по Магаданской области.

Конечно, золотодобыча - основа экономики, но территория заинтересована в реализации самого широкого спектра инвестиционных проектов. Администрация области готова поддержать инициативы компаний по организации новых производств. Сегодня это организация производства теплоизоляционных материалов из базальтового волокна - инвестиционное соглашение об этом проекте подписано с ООО "Базальтовые технологии". Компания планирует направить на создание производственных мощностей по выпуску базальтовых утеплителей от 80 до 100 млн рублей.

Гораздо меньший объем инвестиций - 12,2 млн рублей оговорен соглашением с птицефабрикой "Дукчинская". Но ее проект по модернизации производства имеет социальное значение. Так же, как и проект "Добыча и глубокая переработка морских млекопитающих", инициированный ООО "Океанбиоэкопродукт". Полная реализация этого проекта позволит довести добычу морзверя до 3-5 тысяч голов в год и создать около 150 новых рабочих мест в прибрежных поселениях.

Предмет договора

Собственно свои инвестиционные планы компании выстраивали сами, но "сотрудничество на основе взаимной экономической заинтересованности и ответственности" должно стать дополнительным фактором стабильности.

Администрация гарантировала необходимое содействие и обязалась оперативно решать все вопросы, связанные с принятием распорядительных и иных документов, то есть то, что в ее компетенции, будет выполняться в срок и качественно. Это слово губернатора, так что простора для административного произвола не оставлено. Касается это предоставления земельных участков для деятельности инвесторов, лицензирования или других вопросов, коих при запуске инвестиционного проекта всегда образуется множество.

Поскольку "договаривающиеся стороны" признают, что действуют на благо как инвестора, так и территории в целом, то компании вправе рассчитывать не только на четкое выполнение чиновничьих обязанностей со стороны сотрудников администрации области - это им закон велел, но и на активные действия по продвижению инвестиционных проектов. Все десять подписанных соглашений получили, скажем так, и рекомендации для партнеров, для будущих инвесторов. Их проекты включены в Реестр инвестиционных проектов Магаданской области. Администрация области взяла на себя обязательства содействовать продвижению их через СМИ, выставки и презентации не только дома, но и за пределами Колымы.

В ближайшее время должен выйти из печати обновленный Каталог инвестиционных проектов магаданских компаний. И нужно отметить, что этот сборник становится все более насыщенным, а сами проекты выходят к потенциальным инвесторам уже не в виде схематичных идей и предложений, а в качестве проработанных и просчитанных документов. К этому тоже немало усилий приложили сотрудники комитета экономики администрации области.

С целью улучшения инвестиционного климата Колымы уже в этом году принят закон "Об инвестиционной деятельности в Магаданской области". Он сменил действовавший ранее закон "О поддержке инвестиционной деятельности на территории Особой экономической зоны (ОЭС) в Магаданской области", действовавший только на территории Особой экономической зоны, которая расположена в административных границах города Магадана. Все установленные законом формы государственной поддержки инвестиционной деятельности распространялись только на участников ОЭС, что, говоря казенным языком, нарушало единство экономического пространства территории. Новый закон это противоречие устранил. Четко прописаны в нем и полномочия органов государственной власти Магаданской области в сфере инвестиционной деятельности, определены источники финансирования и установлен порядок предоставления государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности. Готовятся постановления администрации Магаданской области о порядке реализации Областной инвестиционной программы и системе мер привлечения инвестиций в экономику Колымы.

Может быть, для какой-то территории такое пристальное внимание власти к каждому инвестпроекту и не обязательно. Но только не для Колымы. Территория только-только выбирается из экономических проблем, порожденных недальновидной политикой федерального центра по проведению рыночных реформ на северных территориях России. Магаданская область имеет богатые объективные предпосылки к развитию, теперь необходимо включить субъективные рычаги.