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Спикер приморского парламента считает переселенческую политику неэффективной
Во время поездки в Дальнегорск председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ дал пресс-конференцию, в ходе которой был как всегда откровенен. В частности, о действии в крае двух федеральных программ по переселению соотечественников.
Прежде всего, по словам Горчакова, надо думать о том, чтобы улучшить условия для тех, кто уже живет в крае. Чтобы люди хотели здесь жить, не думая куда-то уезжать. Тем более наших людей не ждут в западной части РФ. Спикер - не сторонник рожденных в Москве документов касательно переселения в Приморье. Опыт показал неэффективность этой политики. В Приморье приехало всего несколько человек, а шуму было много, на реализацию программы по переселению потрачено около 30 млн руб. Впрочем, Горчаков ничего не имеет против квалифицированных и востребованных здесь специалистов-переселенцев. Но едут в основном те, кто не представляет себе, куда и зачем они едут.
Поэтому, как считает спикер, акцент надо делать на то, чтобы закреплять уже живущих здесь жителей, особенно это касается молодежи, оканчивающей вузы, отслужившей в рядах Вооруженных сил РФ. Заключено соглашение с ТОФом, о стимулировании тех, кто демобилизуется, особенно в 40-45 лет. У этих людей есть знания и опыт, чтобы работать в отраслях народного хозяйства.
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