Для предпринимательства нужна стабильность

Вступление в должность руководителя Приморского регионального отделения "ОПОРА России" для Игоря САВИНОВА пришлось на значимый для Приморского края период. В следующие три месяца во Владивостоке был избран мэр, а страна встречала нового президента. Естественно, что в этом калейдоскопе событий Игорю Владимировичу нашлось, о чем рассказать прессе.

- Свой пост вы занимаете с февраля этого года. Можете хотя бы вкратце описать свои ощущения?

- Это другой уровень ответственности. Я в течение последнего года работал заместителем председателя регионального отделения и работу уже знаю. В настоящее время появилось больше возможностей для реализации задуманного, для более эффективного взаимодействия предпринимательства с властью и контролирующими органами.

- Во Владивостоке сменилась власть. Уже были проведены переговоры, составлены планы сотрудничества с новым мэром?

- Еще на этапе выборов мы поддержали кандидатуру Игоря ПУШКАРЕВА. Игорь Сергеевич участвовал в работе общегородского сбора предпринимателей Владивостока. Это было мероприятие консолидации, начало совместной работы малого и среднего предпринимательства. На встрече мы обсуждали конкретные вопросы: подготовку к саммиту АТЭС-2012 и участие малого и среднего предпринимательства в получении госзаказа и многое другое. Это был такой практичный разговор. И, я думаю, диалог состоялся. Мы услышали и поняли друг друга.

- Как живет сегодня предприниматель?

- За последнее время очень сильно изменилась активность предпринимательского сообщества. Люди поняли, что в одиночку вопросы уже не решить, есть необходимость в консолидации сил. Как говорится, "вместе и батьку бить легче". Есть еще и другой, отрицательный момент, который повлиял на предпринимательство, - это усиление административного давления. Ни для кого не секрет, что если раньше предприниматель мог откупиться и шел на это, чего уж греха таить, то сегодня аппетиты коррупционеров-чиновников таковы, что человек не в состоянии всем чиновникам раздать все, что им хочется. Поэтому остается только один вариант - становиться на позицию защиты, отстаивания своих интересов и прав, а не просто раздавать всем по кусочку. Сегодня малый бизнес отдает всю получаемую прибыль чиновничьему аппарату. Естественно, я под словом "чиновники" в данном случае подразумеваю именно чиновников-коррупционеров.

- Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ достаточно активно начал свою программу в поддержку малого и среднего бизнеса. Чувствуется в этом след работы "ОПОРЫ России".

- Да, это действительно прямое следствие длительной работы общественных организаций, объединяющих предпринимателей, и в первую очередь "ОПОРЫ России". Множество законов, которые приняты и введены за последний период, рождалось в недрах "ОПОРЫ РОССИИ". Проекты законов разрабатывались нашими экспертами благодаря тесному сотрудничеству с такими государственными структурами, как Министерство Экономического Развития, аппарат администрации президента, Федеральная антимонопольная служба. Можно назвать еще ряд агентств и ведомств, с которыми есть тесное сотрудничество. Мы работаем практически в едином режиме. Представители государственной власти используют потенциал общественной организации для того, чтобы готовить проекты законов, касающихся предпринимательства. Не все удается проводить, надо это понимать. Но если бы эта работа не проводилась, не было бы тех положительных сдвигов, которые мы видим уже сегодня. Например, заявление Дмитрия Медведева на заседании Госсовета в Тобольске о ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. У меня на руках есть документ - перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ правительству о необходимости подготовки федеральных законопроектов, предусматривающих уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности, замену сертификации системой декларирования, сокращение количества проверок, возможность софинансирования при создании технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных и муниципальных фондов микрофинансирования и т.п. Органам государственной власти субъектов РФ поручено разработать и принять до 1 декабря региональную программу развития малого и среднего предпринимательства. Ответственными обозначены высшие должностные лица, полномочные представители президента РФ в федеральных округах. Все это очень серьезно.

- 26 мая впервые отмечался День российского предпринимательства, в связи с чем в Москве состоялся общероссийский Форум. Каково ваше впечатление от участия в нем?

- Проходило мероприятие в Кремлевском дворце съездов, собрались более пяти тысяч человек. В рамках этого мероприятия, кроме пленарного заседания в Кремле, был проведен ряд круглых столов по отдельным проблемам предпринимательской деятельности. Я участвовал в этой работе и отстаивал позиции приморского предпринимательства. Были включены в итоговые документы круглых столов многие предложения, которые мы выработали здесь, на общегородском сборе предпринимателей. Часть материалов тезисно вошла в доклад координатора "ОПОРЫ России" по Дальневосточному округу.

- Как вы можете оценить ситуацию с развитием предпринимательства в Приморье?

- То, что мы не на первых местах и даже не в серединке, это уж точно. Для того чтобы успешно осуществлять предпринимательскую деятельность, обязательно нужна стабильность. Стабильность власти. Иначе предпринимательские риски многократно увеличиваются и делают людей очень осторожными при вложении денег. В этом плане Приморский край - проблемный регион. Малый бизнес стоит ногами на конкретной муниципальной территории и очень сильно зависит от отношения к нему местных властей. Будет понимание - будет совместная работа. Потенциал огромен. В развитых странах в экономике 60-70% - это доля малого бизнеса. А у нас, по официальным данным, - 12%.

- Законодательным собранием Приморского края разрабатывается закон в поддержку предпринимательства. Какова ваша оценка этого законопроекта?

- На мой взгляд, закон является сырым, недоработанным. В некоторой части наблюдается противоречие с Федеральным законом. Например, ст.13 п.4 ФЗ определяет полномочия субъектов РФ в части только порядка формирования координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. А местный законопроект расширяет полномочия администрации Приморского края в отношении совещательного органа. Согласно ст.4 п.2 законопроекта "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" администрация края вправе определять деятельность совещательного органа. Считаю, что совещательный орган по факту должен быть независимым, работать на общественных началах и не напоминать структурное подразделение краевой власти. Есть еще один момент. Согласно ФЗ и законопроекту края Совещательный орган имеет право принимать участие в процессе передачи во владение и (или) пользование имущества предпринимателям. Но вот ст.6 п.2 краевого законопроекта устанавливает ограничения в виде формирования администрацией края порядка такого участия. По факту, имея возможность определять порядок участия (контроль над процессом!), его можно сделать декоративным. Совещательному органу может быть отведена роль безмолвного наблюдателя за тем, как имущество, предназначенное для малого и среднего предпринимательства, расходится по "своим". Наконец, мы говорим о поддержке и развитии предпринимательства, а на деле наблюдается ухудшение ситуации. В соответствии с поправками к законопроекту исключена возможность предоставления льгот по арендной плате нежилого имущества, находящегося в собственности Приморского края. Но ст.16 п.3 ФЗ делегирует подобные полномочия субъектам РФ. Субъекты могут самостоятельно оказывать иные формы поддержки за счет средств своих бюджетов.

Очевидно, закон будет принят на июньской сессии ЗакСа. Теперь важно - какой будет целевая программа по поддержке и развитию предпринимательства, каким будет состав совещательного органа. Со своей стороны могу заявить о полной готовности включиться в подготовительную работу. Ведь от этих решений зависит, ответит ли малый бизнес увеличением своего количества, увеличением дохода в местную казну и уходом от выплат зарплат в конвертах.