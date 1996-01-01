Беспощадно и бессмысленно

Двадцать дней назад Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ о создании Совета по борьбе с коррупцией. Сама борьба должна начаться не раньше, чем через три недели после того, как Межведомственная рабочая группа под руководством главы АП Сергея НАРЫШКИНА разработает Национальный план антикоррупционных мероприятий.

Судя по словам самого Медведева и многочисленным комментариям политиков и чиновников, власть, наконец, осознала всю серьезность ситуации и готовит "системный ответ" на эту "системную проблему". Но есть три момента, которые способны загубить затею Медведева на корню, пишет"Утро.Ru". Первое - это уже захлестнувший страну административный восторг. Второе - короткая память, которая в сочетании с сервильностью не позволяет смотреть на происходящее критически, учитывать опыт предыдущих эпизодов борьбы с коррупцией и анализировать причины, по которым они не принесли ощутимых результатов. Сюда же можно отнести не совсем понятные ожидания некоторых экспертов, почему-то полагающих, что раз Медведев является либералом, а не силовиком и употребляет такие слова, как "системный подход", значит, на этот раз все получится. Третье соображение касается кадров, которые будут проводить в жизнь системные меры, предусмотренные пока не существующим планом борьбы с коррупцией.

Если поднять и проанализировать решения, которые принимались во время прошлого "наступления на коррупцию", начавшегося в ноябре 2003 г. с создания аналогичного Совета с тем же самым названием, выяснится, что тогда главой Совета был назначен премьер Михаил КАСЬЯНОВ, известный в народе как "Миша Два процента".

В рамках кампании по борьбе с коррупцией 2003-2004 гг. в Госдуме, а также при администрациях и законодательных собраниях регионов были созданы антикоррупционные комиссии.

Теперь вернемся к последним событиям. За время, прошедшее с момента подписания Указа о создании Совета по борьбе с коррупцией, аналогичные советы были созданы в Госдуме и практически во всех регионах. В дополнение к этому начались разговоры о необходимости создания спецслужбы по борьбе с коррупцией. То есть в 2004 г. расплодили антикоррупционные отделы при УБОП, а теперь замахнулись на отдельную спецслужбу. А в остальном, как говорится, "найдите пять отличий".

Под борьбой с коррупцией, хоть всей и везде, хоть в высших эшелонах власти, должностные лица почему-то понимают создание новых, специально предназначенных для этого ведомств. Здесь самое время вспомнить о принципиально иной стилистике конца 1980-х - начала 1990-х гг., когда страну потрясали "ужасные разоблачения" ГДЛЯНА и ИВАНОВА, а компромат мерялся не иначе как "чемоданами". Но самое интересное состоит в том, что и тогда громкие коррупционные скандалы, как правило, кончались "ничем". Не в этой ли закономерности нужно искать причину тотальной коррупции, поразившей сегодня всю вертикаль власти - от рядового чиновника до министра, и всю структуру правоохранительных органов - от постового милиционера до прокурорских работников. Но если с коррупцией на нижних этажах власти еще можно было бы справиться путем принятия таких мер, как беспощадные увольнения и заведение уголовных дел, повышение зарплат и воспитательная работа, то коррупция в высших эшелонах власти представляется при нынешнем положении дел практически непобедимой. Просто потому, что ею в той или иной степени повязана вся властная вертикаль, и даже честные руководители являются заложниками этой круговой поруки.