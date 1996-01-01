Новым главным федеральным инспектором в Приморском крае назначен бывший чекист

Полпред президента в ДВФО Олег САФОНОВ на совещании во Владивостоке представил нового федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛЕЛЮХИНА.

Его предшественник Сергей ЛОМАЕВ почти три месяца болел, а потом ушел в отпуск. После выздоровления его ждет новое назначение - в представительство полпредства в Москве. Сергей ЛЕЛЮХИН достаточно хорошо известен в Приморье. Он коренной житель Владивостока. По нашей информации, Сергей Лелюхин окончил МГУ им. Невельского в 1976 году по специальности "Судовые машины и механизмы". В последующем окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности "Финансы и кредит".

Служил в органах госбезопасности и вышел в отставку в звании полковника. Работал заместителем генерального директора ОАО "Дальрыббанк", заместителем руководителя департамента экономической безопасности в администрации Приморского края Сергея ДАРЬКИНА.

В 2004 году на кафедре экономики и финансов стран АТР ДВГУ защитил диссертацию кандидата наук на тему "Совершенствование механизмов обеспечения экономической безопасности регионов в условиях структурных преобразований в народном хозяйстве". Имеет 18 опубликованных научных работ, две монографии.

В последние годы - директор Института международных образовательных программ ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз". В прошлом году вступил в ряды партии "Справедливая Россия".