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Одно точно: новый мэр Владивостока в Москве

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждое рабочее утро приморца, причастного и даже не причастного к политике, начинается с поиска в Интернете хоть какой-нибудь информации о губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ. Крупицы любой информации, самый невозможный слух передаются из уст в уста, обрастая домыслами и подробностями.

И это понятно. Случись смена власти в Приморье - это коснется почти каждого. Ведь все краевые программы - по развитию, строительству, здравоохранению, образованию, дотациям и пособиям - все вершится от имени губернатора Дарькина. Вот и ловим мы из интернет-эфира неофициальные сведения. Мол, Сергей Михайлович переговорил по телефону с самим Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, и его успокоили: мол, продолжайте работать... Или болеть? Вот промелькнуло, что в столицу к мужу отправилась Лариса БЕЛОБРОВА с детьми и с кем-то поделилась планами заняться укреплением здоровья измотанного мужа за границей. Но нет, какой-то малоизвестный сайт life.ru извещает, что приморского губернатора уже переместили из ЦКБ в санаторий в Барвихе.

Центральные СМИ также молчат. Оппозиционные газеты твердят об отставке как уже решенном деле. И ни одного официального комментария!

В отсутствии информации упрекают журналистов и СМИ. Между тем пресс-служба администрации Приморского края, очевидно, оправившись от растерянности, спустя три недели поместила первое осторожное упоминание о Дарькине - личное поздравление от имени губернатора библиотекарям края в связи с их профессиональным праздником. Как будто губернатору сейчас до приморских библиотекарей. А потом посыпались поздравления пограничникам, медикам и т.д. Благо, их можно делать заочно. Видно, избрали стиль страуса - делать вид, что ничего не произошло.

Информационный вакуум вокруг пребывания и судьбы первого лица края на фоне новых скандалов в Приморье ввел в ступор деловую жизнь края. Еще никогда информационные ленты местных агентств не были так бедны на событийную информацию. Вот промелькнуло сообщение об отъезде "на лечение в Сингапур" уже заместителя председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА. Естественно, после обысков на его предприятиях. Теперь уже Хасанский район в разброде и шатаниях. Для них с именем Текиева связаны единственные в Славянке и на Хасане рабочие места.

Ни с того, ни с сего на ленте одного уважаемого информационного агентства появилось опровержение слухов о якобы смерти другого авторитетного депутата ЗС Геннадия ЛЫСАКА: жив, лечится. Правда, отсутствует в Приморье и на сессиях уже скоро год. По-прежнему не является вакантным место еще одного депутата Юрия СТЕПАНЧЕНКО. Тоже за границей. Но не лечится.

Непоявление на одном официальном мероприятии заявленного спикера - недавно избранного мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА повергло всех в уныние. Но, к счастью, прессслужба городской администрации успела быстро успокоить горожан: с их мэром все в порядке. Просто отправился в первую рабочую поездку в Москву на встречи в правительстве, чтобы обсудить, как и когда начинать готовить город к саммиту АТЭС 2012 г. Да и с коллегами в Совете Федерации надо попрощаться по-человечески. А может, поехал узнать из первых уст, что там с губернатором?

Тогда ждем новостей. Хотя бы полуофициальных.

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