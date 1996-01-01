Однако сэкономили

На прошлой неделе во Владивостоке прошли общественные слушания по исполнению бюджета Владивостока за 2007 г. К удивлению организаторов слушаний - депутатов городской думы, горожан почему-то не заинтересовала попытка властей сыграть с населением в демократию.

500-местный актовый зал городской администрации был заполнен едва ли наполовину, а немногочисленные участники слушаний, судя по кулуарным разговорам, - давно завсегдатаи подобных мероприятий. Тем не менее прозвучавшие на слушаниях цифры и факты, если и не дают повода для радости и гордости за любимый город, то вселяют надежду на улучшение общей ситуации.

Если учесть известные события последнего года, то бюджет 2007 года, исполненный со 200-миллионным профицитом, укрепил часть присутствующих во мнении, что хотя бы финансами в это смутное время занимался компетентный человек. Признаем, что за все время руководства городскими деньгами начальник Управления экономики и финансов городской администрации Ольга КОЗЕРАЦКАЯ ни разу не дала повода в этом усомниться.

Спорный профицит

В 2007 г. доходы бюджета муниципального образования Владивосток составили 5 млрд 924 млн 347 тыс. руб., расходы - 5 млрд 725 млн 982 тыс. руб. Профицит бюджета составил 198 млн 365 тыс. руб., который, по словам председательствующей на слушаниях депутата гордумы Марины ЛОМАКИНОЙ, был направлен на погашение муниципального долга.

С более подробным отчетом выступила Ольга Козерацкая. Ольга Николаевна отметила, что за последние годы в городской экономике наметился рост основных показателей социальноэкономического развития, за исключением демографии. О последней было сказано с нескрываемым сожалением. В 2007 г. доходы выросли на 20%, причем собственные доходы составили 4 996,6 млн руб., или 84,3%. Субвенции от краевого и федерального бюджетов составили 927,7 млн, или 15,6%. В общей сумме собственных доходов наибольший удельный вес 63% - налоговые поступления.

Если в 2000 г. доля краевого центра в общей налоговой копилке не дотягивала до половины - 46,9% налогов всего края, то к 2007 г. приближается к 2/3 - 61,7% всех доходов ПК. А вот в городском бюджете доля налогов снижается. Если в 2000 г. в городе оставалось 18,2% от общей суммы налогов, то через семь лет оно снизилось до 7,4%. И это несмотря на то что собираемость налогов улучшилась - план выполнен на 115,8%. Основным наполнителем бюджета города остается НДФЛ - 36,8%, или 2 млрд 180 млн 200 тыс. руб. Здесь рост составил 134% .

А здесь провал

Поступившие в бюджет города "неналоговые" 160 млн рублей арендной платы за землю и 101,5 млн арендной платы за пользование нежилыми помещениями могут быть слабым утешением на общем фоне провала плана по неналоговым доходам. В прошлом году в бюджет города поступило лишь 57,4% от запланированного. При плане 1,590 млн рублей фактически поступило 915 млн 700 тыс. руб. И это при росте арендной платы!

С одной стороны, город потерял земельную ренту - земли ушли под край, с другой - продажа недвижимости через аукционы (выручили 420 млн руб.), большое количество муниципальной недвижимости передано в федеральную собственность безвозмездно. Речь идет о зданиях и сооружениях, занимаемых федеральными структурами власти (ФСБ, прокуратура, суды и т.д.).

План доходов от предпринимательской деятельности выполнен на 90,9% и составил всего 382,1 млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 1 млрд 475 млн 700 тыс. руб. - в основном это дотации на выравнивание уровня бюджетного обеспечения и субвенции от других бюджетных уровней.

В расход!

Что касается расходной части бюджета Владивостока, то многие статьи недовыполнены. Обратила на себя внимание статья "Поддержка малого бизнеса и предпринимательства". Из 1 600 тыс. руб., выделенных в помощь мелкому и среднему бизнесу, оприходовано было едва ли 100 тыс. руб. Мало того, что под эту статью выделены не бог весть какие деньги, но и они оказались невостребованными.

Традиционно самыми затратными статьями городского бюджета остаются образование - 2424 млн руб. и здравоохранение - 770,8 млн руб. Наше любимое ЖКХ из выделенных 293,7 млн руб. фактически получило 201,3 млн руб. Весьма емкими статьями расходов, вызвавшими в свое время огромный и далеко не позитивный резонанс, стали "Городское благоустройство" и содержание органов власти. Так, на Думу г. Владивостока, контрольно- счетную палату, органы юстиции (загсы, управление экономики и финансов, избирком, резервный фонд УМС ГО и ЧС, управление муниципального имущества и управление содержания жилфонда ушло 965,5 млн руб.

На благоустройство городских и сельских поселений бюджетом было предусмотрено 1 млрд 246 млн 819 тыс. руб., в том числе на развитие улично-дорожной сети 461 млн федеральных денег. Всего же на дороги было брошено 633 млн! Почти в 2,5 раза больше, чем оттянула на себя вся социальная политика города (290,9 млн) с ее муниципальными программами, краевыми субвенциями и федеральными доплатами.

Что хочет знать народ

Это следовало из вопросов, которые порой были далеки от финансов. Например, граждан и предпринимателей интересовал бесплатный проезд(!) в коммерческом транспорте. Представители образования переживали по поводу задержек финансирования при "наездах" со стороны пожарных и прочих контролеров. Но самый больной вопрос, с чем пришло на слушания подавляющее число жителей города, - земельное оформление и точечная застройка.

К теме слушаний вернули эксперты. Так, Андрей ФИСЕНКО, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой "Финансы" МГУ, в своем заключении отметил неполное исполнение бюджета города по расходам. Эксперты Зинаида ИОВКОВА, председатель Краевого совета женщин, и Тамара НИЧЕПОРЕНКО, председатель правления Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения "Всероссийский Союз народных домов", просто порекомендовали думе утвердить отчет об исполнении бюджета.

По процедуре отчет теперь может смело двигать на сессию городской думы.