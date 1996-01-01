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Битвы за Арктику не будет?
"Битвы за Арктику не будет", - заявил на международной конференции в Гренландии министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ. По его мнению, вопросы по морским территориям Ледовитого океана должны решаться цивилизованно, на основе международного права.
А между тем основной вопрос о принадлежности арктического шельфа, где сконцентрированы запасы нефти и газа ориентировочно в 100 млрд тонн, остается открытым. О своих притязаниях на арктический шельф уже заявляли США, Канада, Дания и Норвегия. Российские же ученые утверждают, что хребты Ломоносова и Менделеева являются составляющей сибирской плиты и, таким образом, остаются продолжением российского континентального шельфа.
На конференции в Гренландии была принята декларация, в которой сказано, что введение нового режима для управления Северным Ледовитым океаном не требуется. И вопрос о территориальных претензиях не поднимался. Участники конференции договорились о сотрудничестве в вопросах охраны окружающей среды.
А тем временем во Владивостоке состоялось заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона, организованное первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по проблемам Севера и Дальнего Востока, членом Постоянного комитета парламентариев Арктического региона Василием УСОЛЬЦЕВЫМ.
На Владивостокскую встречу прибыли представители Дании и Норвегии, Швеции и Исландии, Канады, Финляндии, США, а также российские ученые, представители власти и общественных организаций региона.
Обсуждались вопросы морской политики в Арктике: сотрудничество в области морских перевозок и интеграции Северного морского пути в евроазиатский транспортный коридор, энергетические ресурсы Арктики и перспективы климатических изменений, здоровье человека в северном регионе и положение малочисленных народов Севера.
"Арктика - самый уязвимый регион мира", так считает профессор Светлана ГРИВАНОВА, выступившая на заседании Постоянного комитета с докладом " Оценка воздействия влияния на окружающую среду Арктики в период - хозяйственной деятельности".
..."Экономические интересы государств будут акцентироваться на добыче полезных ископаемых, строительстве перерабатывающих предприятий, расширении транспортных путей с использованием авиации и морских судов. Но осуществлять любую деятельность необходимо с максимальной осторожностью. Изменение арктической среды оказывает негативное влияние на все процессы на планете.
..."Мощность ежегодных выбросов в атмосферу только Норильским никелевым комбинатом в 90-х годах составляла до 3 тыс. тонн никеля и до 8 тыс. тонн меди в год. А полные данные о деятельности российских предприятий в этой сфере региона за последние 20 лет отсутствуют в печати вообще. Российские промышленные комплексы вблизи полярного круга приближают экологическую катастрофу. Когда мы говорим о повышении средней глобальной температуры на 2 градуса, то для Арктики это означает 5 градусов, а в некоторых местах до 10. Быстрое таяние льдов может привести к тому, что к концу столетия белые медведи исчезнут как вид".
Все информационные агентства мира разнесли тревожную информацию. Канадские ученые и военные во время совместной экспедиции во льдах Арктики зафиксировали новые трещины протяженностью до 16 километров. Интенсивное таяние арктического льда продолжается все последние годы по нарастающей. Зато Арктика теперь сократилась настолько, что северо-западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, впервые за все время наблюдений стал свободен ото льда и открыт для навигации. Открылся простор для интенсивного освоения региона. Если так пойдет и дальше, следует ожидать затопления Индии и Западного побережья Соединенных Штатов Америки.
Одной из причин надвигающейся катастрофы профессор Гриванова назвала низкий уровень экологических знаний многих руководителей. Свидетельство тому - гробовое молчание участников Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в ответ на обращение к аудитории всех докладчиков о бедственном положении коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока: "Вопросы есть?".
Главное - чтобы не было войны. И арктической тоже.
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