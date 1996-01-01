Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спикер пошел в библиотеку. Дальнегорскую
27 мая страна отметила День библиотек. Накануне председатель ЗС ПК края Виктор ГОРЧАКОВ в ходе рабочей поездки по Дальнегорску посетил центральную городскую библиотеку.
ДосьеВ составе библиотечной системы ДГО - 9 библиотек, 34 библиотекаря, в картотеке - 15 тысяч читателей. Среди них есть те, кто активно посещает библиотеки 50 и более лет. В 1967 г. библиотека Дальнегорска носила звание "Лучшая районная библиотека Советского Союза". Прошло 40 лет, но и сегодня городская библиотека гордится книжными фондами с ежегодным пополнением в 5 тыс. экземпляров книг и периодики. В библиотеке имеется зал краеведения, ведется издательская деятельность.
Виктор Горчаков отметил, что в непростые рыночные годы дальнегорская библиотека сумела сохранить и фонды, и кадровый потенциал, и веру в то, что у библиотеки всегда будет свой читатель. По словам краевого спикера, библиотекари получают недостаточное вознаграждение за свой труд. "Мы ставили перед правительством, Всероссийским библиотечным советом и Борисом ГРЫЗЛОВЫМ, который его возглавляет, вопрос о повышении зарплаты работникам библиотечной сети. У нас много проблем в стране, но если говорить о безопасности национальной культуры и языка, а именно работники библиотек - их основные носители, то государство должно это реализовать", - сказал Виктор Горчаков. Он также рассказал о разработке краевой целевой программы, направленной на техническое перевооружение системы библиотек. И здесь Дальнегорская библиотека может быть примером - она имеет выход в Интернет, электронный каталог для подбора литературы.
Директор Марина ПОТОНЯ отметила, что во многих регионах действуют дополнительные выплаты за стаж работы в учреждениях культуры, предусмотрены поощрения для молодых специалистов. "Мы бы очень хотели, чтобы эти меры поддержки библиотекарей заработали и в Приморье",- заявила она.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"