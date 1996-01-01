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Спикер пошел в библиотеку. Дальнегорскую

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

27 мая страна отметила День библиотек. Накануне председатель ЗС ПК края Виктор ГОРЧАКОВ в ходе рабочей поездки по Дальнегорску посетил центральную городскую библиотеку.

Досье

В составе библиотечной системы ДГО - 9 библиотек, 34 библиотекаря, в картотеке - 15 тысяч читателей. Среди них есть те, кто активно посещает библиотеки 50 и более лет. В 1967 г. библиотека Дальнегорска носила звание "Лучшая районная библиотека Советского Союза". Прошло 40 лет, но и сегодня городская библиотека гордится книжными фондами с ежегодным пополнением в 5 тыс. экземпляров книг и периодики. В библиотеке имеется зал краеведения, ведется издательская деятельность.

Виктор Горчаков отметил, что в непростые рыночные годы дальнегорская библиотека сумела сохранить и фонды, и кадровый потенциал, и веру в то, что у библиотеки всегда будет свой читатель. По словам краевого спикера, библиотекари получают недостаточное вознаграждение за свой труд. "Мы ставили перед правительством, Всероссийским библиотечным советом и Борисом ГРЫЗЛОВЫМ, который его возглавляет, вопрос о повышении зарплаты работникам библиотечной сети. У нас много проблем в стране, но если говорить о безопасности национальной культуры и языка, а именно работники библиотек - их основные носители, то государство должно это реализовать", - сказал Виктор Горчаков. Он также рассказал о разработке краевой целевой программы, направленной на техническое перевооружение системы библиотек. И здесь Дальнегорская библиотека может быть примером - она имеет выход в Интернет, электронный каталог для подбора литературы.

Директор Марина ПОТОНЯ отметила, что во многих регионах действуют дополнительные выплаты за стаж работы в учреждениях культуры, предусмотрены поощрения для молодых специалистов. "Мы бы очень хотели, чтобы эти меры поддержки библиотекарей заработали и в Приморье",- заявила она.

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