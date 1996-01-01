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Состоялись публичные слушания об исполнении городского бюджета
Как сообщила председатель комиссии по проведению слушаний, депутат городской думы Марина ЛОМАКИНА, профицит городского бюджета в 2007 году превысил 198 млн. рублей. В него поступило 5 млрд 924 млн рублей, что составило 94,7% к плановым назначениям. Расходы бюджета составили 5 млрд. 725 млн. руб., что на 15,2% меньше плана.
С подробным отчетом об исполнении городского бюджета выступила начальник управления финансов и экономики администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. После ее доклада жители города смогли задать вопросы, высказать свои мнения, пожелания и рекомендации, были заслушаны заключения экспертов.
Специалистами, предоставившими свои заключения по данному законопроекту, были доктор экономических наук, заведующий кафедрой "Финансы" МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Андрей ФИСЕНКО, председатель Краевого Совета женщин Зинаида ИОВКОВА и председатель правления Приморского отделения общественного движения "Всероссийский Союз народных домов" Тамара НЕЧИПОРЕНКО.
Все эксперты рекомендовали думе утвердить отчет. Кроме того, Андрей Фисенко в своем заключении отметил неполное исполнение бюджета по расходам. Он порекомендовал администрации города подготовить отчет о причинах неполного использования бюджетных средств при покрытии расходных статей.
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