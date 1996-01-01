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Сегодня в руках кандидатов в мэры один предвыборный "задачник"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кампания по выборам мэра Владивостока вышла на финишную прямую. До выборов 20 дней. Однако до сих пор нет ясности, чьи фамилии увидят в бюллетенях избиратели и за кого им голосовать.

На сайте Владивостокского избиркома с 16 апреля ни одной новости. Правда, с 28 апреля обещают еженедельный выход в прямой эфир членов ВГМИК для проведения информационно-разъяснительной деятельности

. А разъяснения нужны. Так,официальный список кандидатов в мэры пока не изменился. В нем пять фамилий. Представители парламентских партий -Александр БАРАНОВ от ЛДПР, сенатор Игорь ПУШКАРЕВ от "Единой России", Геннадий ТУРМОВ от КПРФ и самовыдвиженцы Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ и предприниматель Сергей ТАТАРНИКОВ.

Некоторые из "отлученных" от выборов претендентов продолжают бороться. Например, Дмитрий НОВИКОВ пошел по пути Владимира Гильгенберга, отстоявшего свое право участвовать в выборах в суде. Но в отличие от коллеги Новиков проиграл дело в Ленинском суде и теперь ждет решения вышестоящего краевого.

- Надежда слабая. Суд оставляет в избирательной кампании лишь тех, кто нужен. Например, Владимир Гильгенберг нужен, чтобы оттянуть голоса у Турмова, - заявил ДДГ "ЗР" Дмитрий Новиков. Экс-мэр Виктор ЧЕРЕПКОВ и депутат Николай МАРКОВЦЕВ надеются, что сумеют зарегистрироваться кандидатами с помощью Центральной избирательной комиссии. Они подали вторую жалобу в ЦИК, который должен дать ответ до вторника 29 апреля.

Тем временем кандидаты уже начали агитацию. Правда, Сергея Татарникова не видно и не слышно - стоило ли восстанавливаться через суд? Активен лишь один самовыдвиженец Владимир Гильгенберг. Вместе с друзьями он расклеивает по городу плакаты. На большее, утверждает, у него нет средств.

"Свои последние накопления я потратил на денежный залог в 1 млн рублей. Теперь не на что даже собственную газету "Далекая окраина" издавать", - признался "ЗР" Владимир Гильгенберг. А вот у его главных соперников от политических партий Геннадия Турмова и Игоря Пушкарева такие возможности есть. Однако встречи с кандидатами мало помогают избирателям разобраться, за кого же им голосовать. Программы почти одинаковы. Оба обещают навести порядок в ЖКХ, отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территории, планируют активно осваивать деньги АТЭС. Собственно о том, что им надо, горожане узнают из щитовой рекламы и телехора голосов."Я лучше знаю проблемы Владивостока как депутат городской Думы. Ко мне ведь обращаются за помощью не только избиратели моего округа, но и многих других", - утверждает на встречах Геннадий Турмов. По его словам, конкурент ведет нечестную борьбу, мелькая на экранах телевизоров и развешивая вдоль городских дорог плакаты без своей подписи. Но писать жалобу на соперника Геннадий Турмов не хочет, чтобы "не влезать в чернуху".

Сторонники Игоря Пушкарева в числе его достоинств на одно из первых мест ставят молодость и энергичность. Сам же он намерен начать с инвентаризации Владивостока. "До сих пор городские власти не знают, сколько во Владивостоке, скажем, дорог. В результате в прошлом году отремонтировано в три раза меньше, чем можно было. Администрация просто не справляется, - утверждает на встречах с избирателями Игорь Пушкарев и подчеркивает: - Мэр должен уметь решать хозяйственные вопросы". На одной из встреч сенатор откровенно рассказал, почему пошел в мэры. "У меня не было таких планов. Но пригласили в администрацию президента и сделали предложение, от которого я не смог отказаться",- сообщил избирателям Игорь Пушкарев. Судя по реакции пришедших на встречу с ним избирателей, они уже не сомневаются, кто победит на выборах.

Говорят, с Владивостока всегда начиналась прокрутка новых политтехнологий. На сей раз, увы, особого креатива не замечено. Даже промакция "Зеленого дозора" - это находка 8-летней давности, когда молодые в желтых футболках лазали по крутым склонам, гоняясь за бумажками. Похоже, поднять молодого избирателя на выборы на сей раз даже приказ ректора не сможет. И сегодня у конкурентов один враг – пассивность горожан. Или они на выборах уже не нужны?

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