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Кто оценит кредитный рейтинг Владивостока?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Администрация Владивостока провела очередной этап переговоров с европейским агентством о присвоении городу международного кредитного рейтинга. Как сообщил ДДГ "ЗР" председатель комитета по инвестициям Николай МАТВИЕНКО, переговоры о присвоении рейтинга администрация Владивостока начала еще в 2003 г.

Для крупных инвесторов наличие у города кредитного рейтинга - важный фактор для принятия стратегических решений. При его составлении анализируется множество качественных и количественных показателей: институциональные и административные факторы, экономические и социальные параметры, межбюджетные взаимоотношения органов власти различных уровней, прозрачность исполнения бюджета и многие другие составляющие, характеризующие инвестиционную привлекательность территории. Центральное место в рамках рейтингового анализа занимает качество управления и дееспособность властей.

- Кредитные рейтинги можно сравнить с паспортом. В повседневной жизни он ни к чему, но, например, при покупке мобильника, автомашины, билета на самолёт, иначе говоря, когда совершаются серьёзные сделки, от нас требуют предъявить документ. Так и город. Без рейтинга можно обойтись, если искать спонсоров для украшения детских площадок, а вот доступ к серьёзным финансовым продуктам, деньгам и структурам, способным поднимать крупные городские проекты, возможен только при наличии "паспорта", - отметил Николай Матвиенко.

- Сегодня в городе немало компаний, сертифицированных международными рейтинговыми агентствами, -Дальсвязь, ДВМП и другие. Отставание городской администрации от горожан создаёт реальные проблемы, ведь им нужно соответствующее цивилизованное пространство для работы, а нам всем – растущая экономика, новые рабочие места, пополнение доходов в бюджет.

Переговоры о присвоении городу кредитного и инвестиционного рейтинга начались давно, еще при администрации Копылова. Ведутся они с несколькими компаниями, и решить окончательно, какая из них будет присваивать рейтинг, предстоит на конкурсе. Сейчас очередная стадия обмена документами прошла в московском офисе агентства Fitch Ratings".

Н.Матвиенко не сообщил точных сроков подписания рейтингового соглашения, прокомментировав лишь, что это во многом зависит от результатов предстоящих выборов главы города: "Сегодня территория фактического безвластия пребывает вне рейтинга". По мнению Н.Матвиенко, нужно психологически подготовиться к тому, что первые оценки буду невысоки. Но в любом случае рейтинг продемонстрирует намерение создать в городе цивилизованное бизнес- пространство и послужит стимулом для раскрытия потенциала территории.

Один из способов привлечения средств – муниципальные займы. Это дешевле, чем кредитование в банках, усиленно практикуемое сегодняшней мэрией. Выпуск муниципальных облигаций позволит привлекать средства на длительные сроки в "тяжелые" и "неинтересные" частным инвесторам проекты, такие как строительство дорог, ливневой канализации, защитных сооружений, развитие городского энергохозяйства. Присвоение международного кредитного рейтинга - первый шаг для этого.

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